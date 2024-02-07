Politico: ЕС опасается ответа РФ в случае конфискации активов для восстановления Украины

По информации газеты, участники обсуждений этой идеи боятся, что такое решение может привести к аналогичным мерам в отношении европейских активов на территории России

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Страны Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на некоторых европейских чиновников.

По их информации, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что этот шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на территории РФ. По данным газеты, еще одним негативным результатом подобного решения может стать потеря привлекательности Евросоюза как площадки для инвестиций. Как заявил изданию неназванный европейский дипломат, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к "непредсказуемой ситуации".

Агентство Bloomberg сообщило 4 февраля со ссылкой на источники, что Группа семи (G7) и Евросоюз обсуждают возможность использования более $250 млрд замороженных активов российского ЦБ для финансирования восстановления Украины. Согласно предложению, союзники Украины могли бы продать ее долг, используя замороженные российские активы в качестве обеспечения. Сторонники такого решения считают, что любое урегулирование конфликта приведет к тому, что Россия возместит Украине ущерб, а в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам.

1 февраля участники саммита ЕС утвердили предложение Еврокомиссии, которое предполагает использование доходов от замороженных суверенных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд на период до 2027 года. 30 января послы стран ЕС предварительно согласовали решение о переводе доходов от активов РФ на специальные счета и поддержали Еврокомиссию, в одностороннем порядке утверждавшую, что "доходы от российских активов России не принадлежат".

ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где заморожено около €191 млрд. Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой беспрецедентной конфискации, но и потенциальными последствиями для евро. Инвесторы могут выйти из евроактивов из-за опасений, что их средства однажды тоже могут быть конфискованы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада о конфискации российских активов. Как он отметил, РФ "не ожидает от западных противников никаких здравых действий, шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы".