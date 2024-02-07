В Британии объяснили, как отставка Залужного загнала Зеленского в ловушку (New Statesman, Великобритания)

New Statesman: Зеленский оказался в ловушке из-за намерения уволить Залужного

Намерение уволить Залужного загнало Зеленского в ловушку, пишет New Statesman. С одной стороны, главком ВСУ очень популярен и может сплотить вокруг себя оппозицию. С другой – замены ему нет. И в случае провала армии крайним окажется сам президент.

Лоуренс Фридман (Lawrence Freedman)

Первого февраля телеканал CNN опубликовал статью главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Заинтриговал еще и сам момент публикации. За три дня до этого появились убедительные, пусть и официально опровергнутые сообщения, что президент Владимир Зеленский предложил 50-летнему генералу Залужному новую, более скромную должность главы Совета национальной безопасности, но тот отказался. Это поставило Зеленского в затруднительное положение, учитывая популярность генерала и отсутствие явного преемника. Чтобы утвердить свою власть, ему придется уволить Залужного.

Как и предыдущие опусы Залужного (а их он написал немало), статья в CNN сочетает в себе размышления о тенденциях в военном деле за последние 80 лет и попытку изложить путь к победе Украины в противостоянии с Россией. Сейчас он заметно осложнился, поскольку Киев больше не может рассчитывать на прежнюю поддержку союзников, но еще и потому, что даже жесткие международные санкции не ограничили российский военно-промышленный комплекс, как многие рассчитывали. Залужный подчеркнул важность беспилотников и отметил, что они меняют ход конфликта и подтачивают экономические возможности противника. Далее его статья превращается в своего рода манифест, поскольку он излагает пятимесячный план подготовки украинских вооруженных сил к предстоящему этапу боевых действий, который включает в себя организационные перемены и переоснащение. В более развернутой версии статьи он подробнее останавливается на преимуществе противника в живой силе и сетует, что украинские власти неспособны “решить проблемы комплектования вооруженных сил, не прибегая к непопулярным мерам”.

Это подчеркивает одно из главных разногласий с Зеленским: Залужный выступает за мобилизацию до полумиллиона призывников. Президент считает это нереальным. Комплектование воинских частей уже идет тяжело: приходится обучать и оснащать множество новобранцев, несмотря на нехватку средств.

Это лишь последняя из целой череды размолвок, которые начались еще до ввода российских войск и начала спецоперации 24 февраля 2022 года. Тогда Залужный отнесся к этой угрозе серьезнее, чем Зеленский, который больше опасался паники инвесторов и экономического ущерба. Это привело к тому, что меры по противодействию российским войскам были приняты с опозданием. С тех пор не утихает спор о том, чтó должно быть приоритетом в военных усилиях: Залужный хотел бы сосредоточиться на юге, через который лежит путь к Крыму, а Зеленский призвал не игнорировать Донбасс на востоке, поскольку это главная цель российского наступления. Многочисленные анализы того, почему прошлогоднее контрнаступление ВСУ пошло не по плану и привело к столь разочаровывающим результатам, ведут как раз к расколу в украинском руководстве. Предыдущая статья Залужного, опубликованная в журнале The Economist в ноябре, пропитана именно этим разочарованием. Он написал о “патовой ситуации” — а Зеленский с такой характеристикой явно не согласен и не скрывает этого.

Некоторая напряженность между военными и гражданскими естественна и по-своему даже полезна. В военное время национальное руководство вынуждено решать сложные дилеммы: каждое стратегическое решение часто ставит на карту не только массу жизней, но и само выживание государства. Политические лидеры должны помнить о поддержании морального духа внутри страны и международной поддержке, а также о том, как эти шаги скажутся на будущем прекращения огня и мирных соглашениях. Военное командование должно гарантировать, что политические цели будут иметь оперативный смысл. Но в демократических странах все же ожидается, что генералы будут отчитываться перед гражданскими властями, и глава государства вправе заменить их, если сомневается в их профессионализме и верности суждений.

Такие случаи нередки. В дискуссиях о размолвке Зеленского и Залужного нередко вспоминают, как Авраам Линкольн искал командира с достаточным боевым запалом для победы в гражданской войне, или как Гарри Трумэн в 1951 году уволил Дугласа Макартура во время Корейской войны за неповиновение. При этом успешный генерал может стать для гражданских лидеров вызовом еще бóльшим, чем незадачливый — уже как политический соперник. Того же Макартура прочили в кандидаты в президенты от Республиканской партии. С лета 2022 года, по словам биографа Зеленского Саймона Шустера, в лагерь президента закрались подозрения, что у Залужного появились собственные политические амбиции. Шустер полагает, что они отнюдь не беспочвенны.

Это еще больше осложняет расчеты Зеленского. Не получив никакой должности в правительстве, Залужный сохранит авторитет и сплотит оппозицию. Запланированные на этот год выборы будут отложены из-за военного положения: трудно организовать голосование, когда идут бои, часть территории занята противником и столько людей уехали из страны. Но рано или поздно выборы все же состоятся, и пока что Залужный популярнее президента. Сообщения о потенциальном увольнении навлекли критику со стороны противников Зеленского, включая его предшественника Петра Порошенко, который предупредил, что это подорвет национальное единство в решающий момент.

Риски для Зеленского усугубятся, если 2024 год окажется еще сложнее предыдущего. Если мобилизация окажется недостаточной и силы истощатся, а Россия совершит прорыв, то крайним окажется он. Предполагается, что любой преемник Залужного будет воплощать задуманное президентом.

Однако кто заменит Залужного, пока неясно. Считается, что Зеленский хочет перемен и большей эффективности от военных усилий. Кирилл Буданов, глава военной разведки и фигура из круга Зеленского, видится одним из способных лидеров нового поколения: это он разрабатывает новые подходы, как нанести урон русским. Но он не пробовал себя на командной должности такого рода — и, похоже, не горит желанием. Остается командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский. У него есть необходимый опыт, но его подход сформировался еще в советские времена, а не в новую эпоху. Среди рядового состава он пользуется меньшим доверием, так как в битве за Артемовск (Бахмут) слишком охотно жертвовал людьми, не желая оставлять необороняемые позиции. Также не факт, что у него сложатся лучшие отношения с коллегами из стран НАТО, которые хорошо знают Залужного.

Ситуацию необходимо разрешить в самое ближайшее время. Зеленскому нужен главнокомандующий, которому он доверяет и который приведет ВСУ к прорыву на поле боя. Но при этом он должен быть уверен, что преемник Залужного этого добьется. Что, если президент потребует скорейшего наступления, чтобы доказать, что ситуация далеко не патовая, хотя живой силы и боеприпасов по-прежнему не хватает? На практике при любом главнокомандующем следующие несколько месяцев будут тяжелыми. Придется обороняться от российского наступления и готовить ВСУ к моменту, когда они снова смогут перехватить инициативу. Смена главнокомандующего едва ли повлечет за собой серьезные стратегические перемены. Учитывая скудные возможности, Украина, скорее всего, двинется курсом, изложенным Залужным в его последней статье. Ключевая задача — принять скорейшие решения по мобилизации и реализовать их на практике. И продемонстрировать, что гражданское руководство и военное командование едины.