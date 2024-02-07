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ЦАМТО

Минобороны Беларуси сообщило о планах по поставкам новых вооружений для ВС страны в 2024 году

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Ми-35М
Ми-35М.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 6 января. Арсенал Вооруженных сил Республики Беларусь в этом году пополнится модернизированным ЗРК, ударным БЛА, вертолетами Ми-35М и другими образцами вооружения.

Об этом заявил заместитель министра обороны по вооружению - начальник вооружения ВС РБ генерал-майор Андрей Федин в интервью "ВоенТВ", сообщает БЕЛТА.

"Авиационные воинские части пополнятся вертолетами Ми-35М, войска противовоздушной обороны – зенитными ракетными комплексами "Тор-М2". Будет продолжена поставка средств радиолокации, таких как "Противник-ГМ", "Восток", маловысотных радиолокационных комплексов "Роса". В сухопутные войска начнется поставка модернизированных танков Т-72БМ2. В силы специальных операций продолжится поставка модернизированных бронетранспортеров БТР-70МБ", – сказал А.Федин.

По его словам, силы и средства разведки пополнятся комплексами мониторинга воздушной обстановки "Рогнеда". Продолжится закупка беспилотных авиационных комплексов и средств борьбы с ними. Кроме того, постоянное внимание уделяется средствам разведки, наблюдения, прицеливания, защиты, экипировки личного состава.

"В рамках проводимых опытно-конструкторских работ планируем принятие на вооружение модернизированного зенитного ракетного комплекса "Бук-МБ2", бронетранспортера V-2, ударного беспилотного авиационного комплекса "Чекан", – сказал замминистра.

В 2022 году на вооружение ВС РБ было принято более 70 различных образцов вооружения и техники. Наиболее знаковыми поставками в ВС стали ударные вертолеты Ми-35М, ракетный комплекс В-300 "Полонез-М", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".

А.Федин отметил, что существующая в государстве система реализации госпрограммы вооружения позволяет гибко реагировать на изменения обстановки и расставлять акценты по техническому переоснащению войск на новые образцы, отвечающие современным требованиям с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

По словам замминистра, в Беларуси очень внимательно следят за событиями, происходящими на Украине, по применению вооружения и техники.

"Опыт этого конфликта подтвердил, что ранее выбранные приоритеты в части, касающейся развития систем вооружения, являются правильными и в значительной корректировке не требуются. Наша стратегия является неизменной", – сказал он.

Первое направление работы, уточнил А.Федин, заключается в поддержании в исправном состоянии имеющегося парка вооружений. Второе направление работы – это поэтапное плановое оснащение новыми современными образцами вооружения и техники Вооруженных сил и входящих в нее структурных компонентов. В первую очередь, это ракетные войска и артиллерия, противовоздушная оборона, средства разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотные авиационные комплексы и средства борьбы с ними, передает БЕЛТА.

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Белоруссия
Украина
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Tор-М2
БТР-70
Бук-M3
Искандер
Ми-35
Ми-35М
Полонез РСЗО
Противник-ГЕ
Т-72
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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