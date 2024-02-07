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ЦАМТО

Нидерланды готовят для Украины еще шесть истребителей F-16

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Истребители F-16 ВВС Нидерландов
Истребители F-16 ВВС Нидерландов.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

ЦАМТО, 6 февраля. Нидерланды готовят для Украины еще шесть F-16, таким образом, общее количество истребителей, которые планируется поставить Киеву, составляет 24 ед.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила 5 февраля министр обороны королевства Кайса Оллонгрен в соцсети Х.

"Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16. Общее количество составляет 24 ед., которые мы и обещали ранее", – написала К.Оллонгрен.

Как напоминает агентство, в конце декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что проинформировал Владимира Зеленского о решении его страны подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине. В Гааге отмечали, что рассчитывают отправить первые истребители Киеву в 2024 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Украина
Продукция
F-16
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