Нидерланды готовят для Украины еще шесть истребителей F-16

ЦАМТО, 6 февраля. Нидерланды готовят для Украины еще шесть F-16, таким образом, общее количество истребителей, которые планируется поставить Киеву, составляет 24 ед.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила 5 февраля министр обороны королевства Кайса Оллонгрен в соцсети Х.

"Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16. Общее количество составляет 24 ед., которые мы и обещали ранее", – написала К.Оллонгрен.

Как напоминает агентство, в конце декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что проинформировал Владимира Зеленского о решении его страны подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине. В Гааге отмечали, что рассчитывают отправить первые истребители Киеву в 2024 году.