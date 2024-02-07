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РИА Новости

"Алмаз-Антей" проработал много вариантов дронов, заявил замгендира Савицкий

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Дрон "Добрыня"
Дрон "Добрыня".
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой АО "Обуховский завод"

"Алмаз-Антей" проработал разные варианты БПЛА, в том числе для спецзадач

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Созданный в прошлом году координационный центр по беспилотным системам Концерна ВКО "Алмаз-Антей" проработал много вариантов беспилотников, в том числе дроны для специальных задач, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора концерна Дмитрий Савицкий.

"В рамках работы этого центра было рассмотрено большое количество вариантов беспилотных летательных аппаратов для применения в разных целях, в том числе и для специальных задач, и для задач, связанных с исполнением федерального проекта БАС (беспилотные авиационные системы – ред.). Проводились испытания беспилотников на полигонах при всевозможных нагрузках", - рассказал Савицкий.

В результате, уточнил он, были отобраны наиболее жизнеспособные проекты, и одним из главных критериев было использование отечественной элементной базы. "Сегодня испытания беспилотников активно продолжаются на полигонах в различных условиях", - уточнил заместитель генерального директора.

Также координационный центр рассматривал вопросы по наземному оборудованию для контроля, отслеживания и идентификации беспилотников и беспилотных систем в едином воздушном пространстве. В итоге из достаточно большого количества предложений были отобраны оптимальные варианты систем с российским программным обеспечением. Сейчас проводится работа по замене в ранее выбранных системах компонентов аппаратного комплекса на отечественные аналоги, отметил Савицкий.

"Алмаз-Антей" представляет ряд своих решений в области беспилотной авиации на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024, которая проходит в "Крокус Экспо" 6-7 февраля.

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Алмаз-Антей
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БПЛА
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