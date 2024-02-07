«Рособоронэкспорт» начал переговоры о производстве БПЛА в ряде стран

«Рособоронэкспорт»: идут переговоры о производстве БПЛА России в Африке и на Ближнем Востоке

«Рособоронэкспорт» проводит с партнерами переговоры по локализации производства российских беспилотников в ряде стран, есть проекты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявил 6 февраля журналистам глава компании Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

«В настоящее время «Рособоронэкспорт» на самом деле ведет консультации по локализации производства российских беспилотных комплексов в ряде стран. У нас есть проекты как на Ближнем Востоке и в Северной Африке, так и в других регионах мира», — сказал он «Интерфаксу».

По словам Михеева, ведутся переговоры о производстве беспилотников на территории заказчиков. Обсуждается совместная работа по созданию перспективных образцов с учетом «серьезных компетенций российской стороны по их разработке и боевому применению».

Компания предлагает партнерам услуги по строительству высокотехнологичных сервисных центров локального и регионального уровня для ремонта и технического обслуживания беспилотных комплексов различных производителей, заключил он.

Ранее в этот день он отметил, что в 2024 году новые российские образцы оружия и военной техники получат разрешения на экспорт. Михеев обратил внимание, что в 2023 году разрешительные экспортные документы получили около 30 образцов продукции военного назначения РФ.

До этого, 5 февраля, на полях World Defense Show Михеев сообщил, что портфель заказов российской госкомпании по состоянию на конец 2023 года достиг рекордной за 23 года существования компании суммы — более $55 млрд.

Выставка вооружений World Defense Show-2024 проходит с 4 по 8 февраля в Эр-Рияде.