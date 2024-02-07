Заложен киль третьего минного тральщика для ВМС Бельгии

ЦАМТО, 6 февраля. На судостроительном предприятии в Конкарно состоялась официальная церемония закладки киля третьего минного тральщика для ВМС Бельгии в рамках совместно реализуемого с Минобороны Нидерландов проекта.

Как сообщал ЦАМТО, 30 ноября 2016 года министры обороны Бельгии и Нидерландов подписали первый меморандум о взаимопонимании о совместной покупке четырех фрегатов и 12 минных тральщиков.

В мае 2019 года по результатам тендера контракт на поставку 12 новых систем противоминной борьбы на базе минных тральщиков был присужден консорциуму Belgium Naval & Robotics (сформирован компаниями Naval Group и ECA Robotics). Официальная церемония заключения соглашения с министерствами обороны Бельгии и Нидерландов состоялась в июле 2019 года. По его условиям, каждая из двух стран закупает шесть кораблей, оснащенных соответствующими системами противоминной обороны, включая около сотни подводных беспилотных аппаратов. Стоимость 10-летнего контракта на поставку и техническое обслуживание систем оценивается в 2,2 млрд. евро.

Строительство 12 кораблей будет осуществлять в Конкарно и Ланестере сформированное Naval Group и Piriou совместное предприятие Kership. Компания Naval Group выступает главным разработчиком и генеральным подрядчиком, отвечает за проектирование кораблей, общую интеграцию, а также испытания и принятие на вооружение боевой системы и системы противоминной обороны. ECA Group в качестве субподрядчика отвечает за систему беспилотных аппаратов (с октября 2022 года ECA Group выступает совместно с компанией iXblue под брендом Exail Robotics). Их производство будет осуществляться на предприятии Exail в Остенде (Бельгия). Техническое обслуживание судов будет организовано в Бельгии совместно ВМС Бельгии и Naval Group Belgium при участии Flanders Ship Repair.

Приобретенные суда заменят 5 минно-тральных кораблей класса "Трипартит" ВМС Бельгии, а также корабль обеспечения "Годетия" и 6 минно-тральных кораблей класса "Трипартит" ВМС Нидерландов.

Резка стали для строительства головного минного тральщика, предназначенного для ВМС Бельгии, началась 19 июля 2021 года, закладка киля состоялась 30 ноября 2021 года. На воду M940 "Остенде" был спущен 29 марта 2023 года. В тот же день был заложен киль второго корабля ВМС Бельгии, M941 "Турне" (Tournai).

Планируется, что первый корабль будет поставлен ВМС Бельгии в 2024 году и будет базироваться на военно-морской базе Зебрюгге.

Закладка киля головного тральщика ВМС Нидерландов, (M 840) "Флиссинген", состоялась в июне 2022 года, спуск на воду – 19 октября 2023 года. Поставка корабля ВМС Нидерландов запланирована на 2025 год. Киль четвертого судна серии, "Схевенинген", которое будет поставлено ВМС Нидерландов вторым, был заложен 19 июля 2023 года. Последняя платформа должна быть поставлена заказчикам в 2030 году.