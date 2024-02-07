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РИА Новости

Рособоронэкспорт опроверг информацию о срыве поставок С-400 Индии

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Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Владислав Сергиенко

Рособоронэкспорт: контракт по поставкам С-400 Индии исполняется в срок

ЭР-РИЯД, 6 фев – РИА Новости. Рособоронэкспорт опроверг информацию о якобы срыве поставок систем ПВО С-400 Индии, контракт исполняется в согласованные сторонами сроки, заявил РИА Новости в ходе выставки вооружений World Defense Show гендиректор компании Александр Михеев.

Ранее в некоторых западных СМИ была опубликована информация со ссылкой на представителя ВВС Индии, согласно которой конфликт на Украине и ужесточение санкций якобы помешали России провести запланированную на 2023 год "крупную оружейную поставку" (С-400) в интересах Нью-Дели. О "срыве" поставок последних оставшихся по контракту двух дивизионов С-400 Индии и запчастей для боевых самолетов российского производства также писали и в украинских СМИ.

"Контракт исполняется в сроки, установленные по согласованию сторон", - сказал Михеев, отвечая на вопрос РИА Новости, соответствует ли действительности информация о срыве поставок С-400 индийской стороне.

Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые две батареи ракетных комплексов.

По данным индийских СМИ, системы развернуты так, что могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу Индии в штате Западная Бенгалия.

Как заявлял СМИ в конце 2023 года главком ВВС Индии маршал авиации Вивек Рам Чаудхари, Нью-Дели ожидает завершения контракта на поставку С-400 в 2024 году.

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Страны
Индия
Китай
Россия
Турция
Украина
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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