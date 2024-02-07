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ТАСС

На фронте назвали преимущества минометов "Василек"

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Миномет 2Б9 "Василек"
Миномет 2Б9 "Василек".
Источник изображения: Донат Сорокин/ ТАСС

Командир расчета группировки войск "Восток" заявил, что у оружия масса преимуществ

ДОНЕЦК, 6 февраля. /ТАСС/. Преимущество автоматических минометов "Василек" на линии боевого соприкосновения - их скорострельность, сообщил ТАСС командир расчета группировки войск "Восток" с позывным Немой.

"У этих минометов масса преимуществ. Они маневренны, скорострельные. За две секунды он выстреливает четыре мины калибра 82 мм. Бьет на расстоянии 4 км 200 м", - сказал боец.

В наличии у бойцов мины различного назначения. Расчеты успешно пресекают попытки атак со стороны украинских сил, при этом успевают вовремя покинуть огневую позицию. Как уточнил командир расчета, для того, чтобы свернуть работу миномета, бойцам достаточно двух минут. 

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