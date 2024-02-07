Модификация экспедиционных морских баз ВМС США.

Стремясь удовлетворить новые требования ВМС США и Корпуса морской пехоты, американская компания General Dynamics NASSCO разработала несколько основных модификаций для своей линейки экспедиционных морских баз (Expeditionary Sea Bases, ESB). Благодаря коммерческому происхождению ESB от нефтяного танкера класса «Аляска», потенциал этого класса был описан NASSCO как «неограниченный». Этот «неограниченный потенциал» привел к разработке концепций модификации, которые могут превратить ESB в материнские платформы для беспилотников или даже в корабли авиационной поддержки.

Хотя эти потенциальные модификации дебютировали во время симпозиума по морскому и воздушному пространству 2022 года (Sea Air Space 2022), в следующем году компания вновь продемонстрировала те же проекты на Национальном симпозиуме Ассоциации надводных военно-морских сил (Surface Navy Association National Symposium).

Независимый консультант, работающий с NASSCO над ESB, Джим СТРОК объяснил процесс, который NASSCO использовала для адаптации этих концепций и возможностей к будущим требованиям вооруженных сил:

«Мы сделали две вещи. Мы рассмотрели будущие оперативные концепции. Мы рассмотрели экспедиционные операции с передовых баз, распределенные морские операции и прибрежные операции в условиях конфликта… А затем мы написали документы о том, как корабли могли бы выполнять задачи в рамках этих концепций.»

Разработанные NASSO модификации включают новую кормовую полетную палубу для поддержки полетов БПЛА, дополнительные ремонтные мощности и возможность пополнять запасы в море с помощью других судов. Из них двумя наиболее примечательными и всеобъемлющими модификациями экспедиционных морских баз являются планы установки отсека для необитаемых подводных аппаратов (НПА) и, по-видимому, размещение на ESB морской авиации, включая F-35B.

Строк объяснил, что благодаря специально изготовленной системе спуска, расположенной внутри судна, ESB может поддерживать различные НПА, включая Orca Extra-Large UUV.

Концептуальный рисунок спуска и восстановления НПА на борту ESB

NASSCO изучила систему вращения из-за проблем со стабильностью в море, вызванных спуском и восстановлением внутри корабля. Считается, что внутренний бассейн намного лучше смягчает последствия волнения на море и подъема воды. Он стабилизирует НПА и удерживает его в нужном положении, когда аппарат опускается в воду.

Концепций вертолетной площадки в кормовой части для поддержки работы БПЛА

И без того обширные средства командования и управления ESB были выделены Д.Строком в качестве одной из причин, по которой суда могут быть модифицированы в материнские корабли для беспилотных систем.

«У нас есть почти 40 мест для специалистов по оперативному планированию, поэтому на этом корабле очень обширные помещения C4I, которые можно использовать различными способами, включая информационную интеграцию беспилотных систем».

Отвечая на вопрос о том, как и почему F-35B будут поддерживаться этими модификациями, специалист пояснил:

«Итак, я хочу внести предельную ясность. Этот корабль не был спроектирован для эксплуатации F-35. Может ли он транспортировать самолеты F-35 на театр военных действий, которые могут быть переданы десантным кораблям и авианосцам? ДА. Может ли F-35 с небольшим количеством топлива и без вооружения перемещаться с одного корабля на другой? Потенциально, да. Это будет включать модификации полетной палубы для обогрева палубы, модификации для отражения реактивной струи.»

В рамках концепции модификации ESB поддерживает самолеты морской пехоты США, освобождая место для кораблей-амфибий, которые превратятся в авианосцы F-35B «Лайтнинг»

Следовательно, предлагаемые модификации ESB не смогут поддерживать операции F-35B, как те, что используются на более традиционных десантных кораблях. Вместо этого концепция, изложенная NASSCO, предполагает посадку других самолетов морской пехоты, таких как V-22 Ospreys и CH-53K King Stallions, и средства для их полной поддержки, чтобы десантные корабли, способные поддерживать F-35B, могли «быть сконфигурированы как авианосцы F-35».

Концепция ESB ASPL позволяет перезаряжать VLS в море

Еще одна модификация, изученная NASSCO, заключалась в возможности экспедиционной морской базы выполнять высокоточный подъем в море (At-Sea Precision Lift, ASPL). Теоретически это позволило бы ESB перебрасывать припасы и оборудование с других судов, находясь в море. На вопрос сможет ли эта модификация позволить перезаряжать системы вертикального пуска (VLS) в море, эксперт разработчика заявил, что Управление военно-морских исследований использует все те же технологии, которые показаны в концепции модификации ESB ASPL.

Как и в случае с предыдущими модификациями, ASPL учитывает требования и потенциальные запросы ВМС США в будущем. Министр ВМС Карлос дель Торо неоднократно призывал к возможности перезаряжать VLS в море, а не в порту.

По материалам navalnews.com