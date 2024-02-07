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РИА Новости

"Они приготовились наступать". Чего опасаются на фронте

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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Forbes: Генштаб ВСУ ожидает наступления России в Харьковской области

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Андрей Коц. В ВСУ жалуются на дефицит артиллерийских боеприпасов. Частично компенсируют это массированным применением дронов. Однако обороняться против российских войск, которые постепенно продвигаются, все сложнее. О ситуации на фронтах СВО — в материале РИА Новости.

Подальше от Белгорода

Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, за январь Вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по украинским оборонным предприятиям, арсеналам, военным аэродромам и базам горючего. Особенно интенсивно били по объектам ВСУ в Харьковской области — в ответ на обстрелы Белгорода. О необходимости создания здесь санитарного кордона, чтобы предотвратить подобные атаки, говорил Владимир Путин.

Военнослужащие Вооруженных сил России заряжают 152-миллиметровую самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С" для боевой работы по позициям ВСУ

Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Некоторые западные СМИ считают, что именно тут российская армия скоро перейдет в крупное наступление. Американское издание Forbes со ссылкой на источники в Киеве утверждает, что Москва перебросила под Купянск 40 тысяч солдат, 500 танков и сотни гаубиц. По оценкам издания, им противостоят десять бригад общей численностью 20 тысяч человек. Группировкой командует лично главком Сухопутных войск Украины генерал Александр Сырский — автор наступления в Харьковской области осенью 2022-го.

В Сумской и Харьковской областях возводят новые укрепрайоны. Российская армия продолжает медленно продвигаться вперед. В январе заняли Крахмальное и Табаевку на важной трассе Н-26, соединяющей Купянск со Сватово и Кременной. Успех развивают в сторону Песчаного и Берестового. После них до реки Оскол больше нет населенных пунктов, за которые украинцы могли бы держаться.

Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО

Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Тяжелая для ВСУ обстановка складывается и в районе самого Купянска — российские войска пытаются охватить его с севера. Ожесточенные бои разгорелись в районе Синьковки. Если вэсэушники отойдут из восточных районов города, за реку, то лишатся крупного железнодорожного хаба. А это для них важный логистический узел.

Южнее, на Торском выступе, российская армия совершила рывок в сторону реки Жеребец и ведет тяжелые бои у населенных пунктов Терны и Ямполовка. Успешные действия здесь позволят выйти на Красный Лиман с северо-востока. А это один из возможных плацдармов для наступления на Славянск.

На запад от Донецка

Продолжаются бои за высоты южнее Артемовска. Западнее российские подразделения продвигаются в сторону Часова Яра. В этом небольшом городе и его окрестностях стоят украинские орудия, обстреливающие подконтрольные России населенные пункты. Однако он находится на возвышенности, что затрудняет маневрирование.

На Донецком направлении после освобождения Марьинки в декабре боевые действия постепенно смещаются на запад, в сторону Курахова. Там недавно заметили строительную технику. Видимо, роют окопы.

Под Новомихайловкой есть успехи в районе населенного пункта Победа. Основную часть боевой работы тут сейчас выполняют артиллерия и дроны.

На Угледарском участке за последние дни заняли новые позиции севернее Приютного, отвоевав более километра. В целом же фронт здесь статичен, так как открытая местность, отсутствие зеленки в лесополосах и большое количество дронов с обеих сторон практически исключают фактор внезапности.

Медийный плацдарм

На Запорожском участке — все те же позиционные бои у Вербового и Работина, а также под Пятихатками, неподалеку от Каховского водохранилища. ВСУ уже не пытаются наступать в сторону Токмака, оборонительная "линия Суровикина" осталась неприступной.

Сейчас украинцы в обороне. Воюют в основном FPV-дронами, которые используют совместно с БПЛА-ретрансляторами, что серьезно повышает их дальность.

Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области

Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Аналогичная ситуация и на Херсонском направлении, хотя именно на этот участок фронта Киев возлагал большие надежды после провалившегося контрнаступления в Запорожской области. Теперь же в медиаполе раскручивают другую тему.

Так, в Главном разведывательном управлении Украины предрекают "полное исчерпание" возможностей России к весне. А после якобы будет второй "контрнаступ". Впрочем, год назад те же генералы обещали "осенью зайти в Крым". Результат известен.

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