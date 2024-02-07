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РИА Новости

Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками

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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

"Алмаз-Антей": над Россией расширяется радиолокационное поле по контролю БПЛА

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, в том числе на опасных направлениях, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий.

"Оно уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции, и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются", - сказал Савицкий, отвечая на соответствующий вопрос.

На сегодняшний день радиолокационное поле вокруг российской столицы, которое позволяет своевременно обнаруживать и уничтожать несущие угрозу беспилотники, построено в основном на радиолокационных средствах концерна, добавил он.

"Средства это разные – как приспособленные работать в новых условиях, так и те, которые и ранее были предназначены для обнаружения низколетящих целей", - пояснил собеседник агентства.

ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
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