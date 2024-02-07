Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками

"Алмаз-Антей": над Россией расширяется радиолокационное поле по контролю БПЛА
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, в том числе на опасных направлениях, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий.
На сегодняшний день радиолокационное поле вокруг российской столицы, которое позволяет своевременно обнаруживать и уничтожать несущие угрозу беспилотники, построено в основном на радиолокационных средствах концерна, добавил он.
"Средства это разные – как приспособленные работать в новых условиях, так и те, которые и ранее были предназначены для обнаружения низколетящих целей", - пояснил собеседник агентства.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.