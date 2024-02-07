Летные испытания новейшей ракеты BrahMos-NG могут начаться до конца 2025 года

Директор по экспорту компании "Брамос" Правин Патхак отметил, что предпосылок к несоблюдению заявленных сроков нет

ЭР-РИЯД, 6 февраля. /ТАСС/. Летные испытания российско-индийской крылатой ракеты нового поколения BrahMos-NG начнутся до конца 2025 года, сообщил ТАСС директор по экспорту компании "Брамос" Правин Патхак на оборонной выставке World Defense Show.

"Параллельно со строительством завода, который планируется запустить в конце 2025 - начале 2026 года, будут собраны первые летные образцы новой ракеты BrahMos-NG для проведения летных испытаний. Их планируется собрать и начать летные испытания до конца 2025 года", - сказал Патхак.

Он отметил, что нет предпосылок к несоблюдению заявленных сроков.