Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создал многопозиционную систему наблюдения за БПЛА

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создал многопозиционную систему наблюдения за беспилотниками, которая определяет координаты и анализирует дроны, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора концерна Дмитрий Савицкий.

"Речь идет о многопозиционной системе наблюдения, которая объединяет в себе различные радиотехнические средства наблюдения и контроля воздушного пространства и общий сервер для определения координат и анализа обнаруженных БПЛА", - рассказал Савицкий.

Согласно открытым данным, многопозиционная система предполагает наличие в ней нескольких разнесенных в пространстве радиолокационных станций.

Савицкий уточнил, что уже начата работа по выбору конкретных мест установки нового оборудования в Томской, Тюменской и Самарской областях, изучается вопрос и по Московскому региону. Также решается задача по интеграции данного оборудования в единую информационную систему центра Единой системы организации воздушного движения.

По словам заместителя генерального директора, новая система создает в воздушном пространстве единое информационное поле для малых высот, где летают беспилотники, вертолеты и самолеты малой авиации. "Таким образом обеспечивается контроль за летательными аппаратами, что они следуют именно по тем маршрутам, которые им предписаны или установлены", - уточнил он.