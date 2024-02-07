России удалось обеспечить стабильность своей экономики, несмотря на то, что на Кремль ополчился весь политический Запад, пишет infoBRICS. Россия обогнала Германию – пятую экономику мира и крупнейшую экономику Европы. При этом сам ЕС оказался на краю рецессии, отмечает автор.

Драголюб Боснич

После начала специальной военной операции (СВО) политический Запад утверждал, что с Россией покончено. Её экономика в руинах, а Кремль вот-вот объявит дефолт после того, как большая часть его валютных резервов была заморожена (то есть украдена) западными банками. Но его ожидания не оправдались. "Воинственный полюс власти" под руководством США попытался навязать "смехотворный" ценовой потолок на российскую нефть, который пытались обойти даже некоторые крупные западные страны, включая Японию и даже печально известное русофобское Соединенное Королевство. Что касается Вашингтона, то он продолжал покупать российские товары, критикуя при этом всех, кто делал то же самое. Тем не менее, через своих марионеток в Киеве политический Запад развязал тотальную войну против Москвы, пытаясь подорвать её экономику и нанести как можно больший ущерб, не вступая с ней в прямую конфронтацию.

И опять же он потерпел фиаско. Кремлю удалось обеспечить стабильность своей экономики, несмотря на то что он был вынужден начать СВО против всего политического Запада. Более того, Россия обогнала Германию – пятую экономику мира и крупнейшую экономику Европы – что стало унизительным поражением для её западных конкурентов, которые ожидали совсем другого. Берлин переживает худшие времена за последние несколько десятилетий, а экономические показатели Лондона оказались самыми низкими за более чем 300 лет. Теперь даже западные данные показывают, что первоначальные прогнозы относительно экономического роста России были ошибочны и что на самом деле в 2024 году показатели будут ещё выше. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2024 году – до 2,6%, что в два раза превышает его предыдущий прогноз. По данным Financial Times (FT), повышение прогноза по России на 1,5 процентных пункта является крупнейшим среди всех экономик, которые были представлены в обновленной версии "Перспектив развития мировой экономики" МВФ, опубликованной 30 января.

Учитывая эти показатели, даже FT усомнилась в эффективности беспрецедентных санкций против Москвы. Более того, в докладе указано, что МВФ значительно повысил прогнозы роста экономики России в этом году, но понизил ожидания для Японии и стран еврозоны. Что интересно, прогноз МВФ рисует более сильную картину экономических показателей России, чем даже прогноз самого Кремля. ЦБ, например, ещё в ноябре оценивал рост ВВП России не более 1,5%.

"Это определенно тот случай, когда российская экономика чувствует себя лучше, чем мы рассчитывали", – заявил в интервью FT Пьер-Оливье Гуринша, главный экономист МВФ.

Согласно докладу, президент России Владимир Путин, обычно не столь вовлеченный в формирование макроэкономической политики, предсказал, что ВВП вырастет выше официального прогноза. В частности, он недавно заявил, что рост ВВП РФ может оказаться выше 3,5%, а возможно, даже и выше 4%. Запад тогда посмеялся над этим. Однако его реакция на новый прогноз МВФ – это шок и сомнение. Кроме того, Путин заявил, что рост [ВВП России] основан, прежде всего, на потребительском и инвестиционном внутреннем спросе. Хорошие показатели продемонстрировали строительство, промышленное производство, сельское хозяйство, туризм и грузовые перевозки. Финансовый сектор также бьет рекорды. В отдельном отчете, опубликованном 30 января, FT пришла к выводу, что российские банки получили рекордные прибыли, несмотря на западные санкции.

Причина – стремление взять ипотеки, субсидируемые государством, а также бум финансирования для покупки активов западных компаний, покинувших страну. Как утверждает FT, несмотря на жесткие санкции, призванные изолировать российскую финансовую систему, в 2023 году её банки заработали 3,3 триллиона рублей (37 миллиардов долларов) – или примерно в 16 раз больше, чем в 2022 году. Это стало неожиданностью даже для ЦБ РФ. Руководитель департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов предполагал, что прибыль окажется скромнее и превысит один триллион рублей (около 11 миллиардов долларов). FT признает, что это ещё одно доказательство устойчивости Москвы перед лицом экономической блокады политического Запада (ныне провальной). Её успех особенно озадачивает "воинственный полюс власти" под руководством США, поскольку Россия практически полностью отрезана от западных рынков капитала.

Тем временем бывшие "партнеры" Кремля, особенно в странах Евросоюза, столкнулись с быстро растущей нестабильностью. Европа "полыхает", поскольку идиоты-бюрократы в Брюсселе не обращают никакого внимания на нужды своего собственного населения. Они смогли шантажом заставить Венгрию заключить самоубийственную сделку по предоставлению "помощи" неонацистской хунте и считают это "успехом". Германия фальсифицирует собственные данные об экономическом росте, чтобы "выйти из рецессии", в то время как фермеры из крупнейших и наиболее важных стран-членов ЕС выходят на акции протеста, не обращая внимания на угрозы и жестокость полиции. Тем временем политический кризис в США ухудшается: более половины американских штатов напрямую выступают против федеральных институтов, которыми управляет администрация Байдена. Это потенциально еще более опасная ситуация, чем запрет на участие некоторых кандидатов в выборах.

В любом случае, политический Запад ждут трудные времена. Вместо того, чтобы участвовать в создании более справедливого миропорядка, в котором даже "воинственный полюс силы" сохранил бы важную роль, политический Запад под руководством США решил продолжить продвигать свой так называемый "мир, основанный на правилах" – пережиток умирающей (нео)колониалистской глобальной структуры, приносящий пользу только ему одному. Мир не откажется от своего шанса на справедливое, равноправное, взаимовыгодное и действительно разнообразное будущее (речь, безусловно, идет не о так называемом "проснувшемся" ультралиберальном экстремистском будущем, продвигаемом США, ЕС и НАТО). Политический Запад, похоже, готов подтолкнуть мир к краю ещё одной пропасти. Он так сильно дестабилизирует планету, что это может спровоцировать Третью мировую войну. И тем не менее, мир не молчит. Многополярность наступает. Обратного пути больше нет.