В "Алмаз-Антее" рассказали об отечественном вычислительном модуле для БПЛА

"Алмаз-Антей" разработал отечественный цифровой вычислительный модуль для БПЛА

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" разработал отечественный бортовой цифровой вычислительный модуль для беспилотников, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора концерна Дмитрий Савицкий.

"На NAIS 2024 "Алмаз-Антей" впервые представит вниманию специалистов и гостей выставки макет бортового цифрового вычислительного модуля (БЦВМ), который может устанавливаться в различных типах БПЛА и предназначен для управления ими. БЦВМ создан для унификации бортового оборудования с использованием электронной компонентной базы отечественного производства и оснащен российской операционной системой реального времени", - сказал Савицкий.

Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024 проходит в "Крокус экспо" 6-7 февраля.

По словам Савицкого, концерн также представляет на NAIS автоматизированную систему мониторинга использования воздушного пространства и обеспечения безопасности объектов "Безопасное небо".

Кроме того, "Алмаз-Антей" покажет цифровые сервисы, которые помогают оператору беспилотника обеспечить доступ БПЛА к использованию воздушного пространства через удобный веб-интерфейс, что позволит в автоматическом режиме направить необходимые запросы в соответствующие ведомства и службы.