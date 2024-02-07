В "Алмаз-Антее" рассказали об отечественном вычислительном модуле для БПЛА

"Алмаз-Антей" разработал отечественный цифровой вычислительный модуль для БПЛА
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" разработал отечественный бортовой цифровой вычислительный модуль для беспилотников, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора концерна Дмитрий Савицкий.
Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024 проходит в "Крокус экспо" 6-7 февраля.
По словам Савицкого, концерн также представляет на NAIS автоматизированную систему мониторинга использования воздушного пространства и обеспечения безопасности объектов "Безопасное небо".
Кроме того, "Алмаз-Антей" покажет цифровые сервисы, которые помогают оператору беспилотника обеспечить доступ БПЛА к использованию воздушного пространства через удобный веб-интерфейс, что позволит в автоматическом режиме направить необходимые запросы в соответствующие ведомства и службы.