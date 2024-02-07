У "Рособоронэкспорта" запланированы переговоры с силовыми структурами Саудовской Аравии

Отвечая на вопрос о контрактах, которые могли бы заключаться с иностранными партнерами на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде, гендиректор спецэкспортера Александр Михеев подчеркнул, что подобные соглашения "редко освещаются в публичном пространстве, и это делается при соответствующем желании обеих сторон"

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 6 февраля. /ТАСС/. Делегация "Рособоронэкспорта" на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде планирует встретиться для переговоров с представителями силовых структур Королевства Саудовская Аравия, сообщил ТАСС генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" планирует провести переговоры с представителями различных силовых структур Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока. Кроме того, с учетом масштаба выставки и высокого уровня делегаций со всего мира, мы готовы встретиться и продемонстрировать новейшие разработки российского оборонно-промышленного комплекса нашим партнерам из стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и дружественных России государств Европы и Средней Азии", - сообщил он.

Отвечая на вопрос о контрактах, которые могли бы заключаться с иностранными партнерами на выставке, Михеев отметил, что подобные соглашения "редко освещаются в публичном пространстве, и это делается при соответствующем желании обеих сторон".

"Рособоронэкспорт" рассчитывает, что работа на выставке даст задел в виде вручения коммерческих предложений и конкретных договоренностей для подписания контрактных документов в будущем, добавил гендиректор.

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля.