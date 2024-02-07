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РИА Новости

Россия в 2024 году выведет на мировой рынок новые образцы оружия

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Стенд Рособоронэкспорта
Стенд Рособоронэкспорта.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

"Рособоронэкспорт": Россия в 2024 году выведет на мировой рынок новое оружие

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Новые российские образцы оружия и военной техники получат в 2024 году разрешения на экспорт, в том числе беспилотники, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Михеев принимает участие в выставке World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В 2023 году разрешительные экспортные документы получили около 30 образцов продукции военного назначения. Среди них современные средства связи и коммуникации, новые боеприпасы, системы прицеливания и наблюдения, унифицированный комплекс средств автоматизации оповещения и связи "Набат", бронеавтомобили, в том числе З-СТС "Ахмат", импортозамещенный бронеавтомобиль "Тайфун-К".

"В 2024 году мы ожидаем, что российские предприятия-производители активизируют оформление разрешительной документации на новые образцы, в том числе из беспилотного сегмента. Кроме того, рынок показывает высокий спрос на нашу продукцию, прошедшую модернизацию по результатам боевого применения", - сказал Михеев.

По его словам, комплекс автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин-1РЭ" после показа на Международном военно-морском салоне в Кронштадте вызвал интерес у ряда иностранных заказчиков, с которыми сейчас идут консультации. На выставке World Defense Show 2024 "Клавесин-1РЭ" впервые представляется за рубежом, он должен привлечь внимание стран, имеющих выход к морю, отметил Михеев.

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