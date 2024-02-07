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ТАСС

"Рособоронэкспорт": страны Ближнего Востока могут локализовать у себя выпуск "Панцирей"

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ЗРК "Панцирь-С" – один из наиболее успешных военных экспортных товаров России
ЗРК "Панцирь-С" – один из наиболее успешных военных экспортных товаров России.
Источник изображения: Михаил Терещенко/ТАСС

Гендиректор спецэкспортера Александр Михеев уточнил, что сегодня этот комплекс продвигается спецэкспортером во всех регионах его присутствия

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 6 февраля. /ТАСС/. Дружественные России страны Ближнего Востока могут локализовать на своей территории производство зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь". Об этом ТАСС на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Он уточнил, что сегодня этот комплекс продвигается спецэкспортером во всех регионах его присутствия. "Естественно, страны Ближнего Востока, которые традиционно оснащают свои армии лучшим и самым современным вооружением, среди основных импортеров. Кроме того, мы предлагаем дружественным странам уникальный формат сотрудничества, заключающийся в локализации производства "Панцирей" на территории заказчиков", - подчеркнул Михеев. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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