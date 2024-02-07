"Рособоронэкспорт": страны Ближнего Востока могут локализовать у себя выпуск "Панцирей"

ЗРК "Панцирь-С" – один из наиболее успешных военных экспортных товаров России.

Гендиректор спецэкспортера Александр Михеев уточнил, что сегодня этот комплекс продвигается спецэкспортером во всех регионах его присутствия

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 6 февраля. /ТАСС/. Дружественные России страны Ближнего Востока могут локализовать на своей территории производство зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь". Об этом ТАСС на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Он уточнил, что сегодня этот комплекс продвигается спецэкспортером во всех регионах его присутствия. "Естественно, страны Ближнего Востока, которые традиционно оснащают свои армии лучшим и самым современным вооружением, среди основных импортеров. Кроме того, мы предлагаем дружественным странам уникальный формат сотрудничества, заключающийся в локализации производства "Панцирей" на территории заказчиков", - подчеркнул Михеев.