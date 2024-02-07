Комплекс для роботизации бронетехники "Прометей" сможет управлять машинами в воде

Программно-аппаратный комплекс может быть установлен на любой существующий серийных образец военной техники, сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) "Прометей" для роботизации БМП, БТР или танков даст возможность дистанционно управлять машинами на плаву. Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") на международной выставке вооружений World Defense Show 2024.

"ПАК "Прометей" может быть установлен на любой существующий серийных образец военной техники. Например, на БМП-3. Он позволяет роботизировать функции механика-водителя и стрелка, сохраняет эргономику штатных мест членов экипажа и дает возможность управлять машиной как в экипажном, так и в дистанционном режимах. Такая машина-робот с любым боевым модулем может перевозить подразделения мотострелковых войск, вести бой и огневую поддержку десанта, в том числе с плава", - рассказали там.

О создании комплекса "Прометей" в интервью ТАСС впервые сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев. По его словам, с его помощью можно превратить в робота любую машину, как колесную, так и гусеничную: БМП, БТР или танк. Управление обеспечивается с помощью дистанционного пульта, при этом штатные места членов экипажа сохраняются, а доработка машин требуется незначительная.

Оснащенная "Прометеем" машина может без участия оператора двигаться по заданным координатам с выходом в необходимую точку, автономно определять лучший маршрут, обходить препятствия, оперативно обрабатывать информацию с помощью технического зрения. "Если совместить "Прометей" с перспективными системами управления огнем, получится настоящий терминатор", - подчеркивал Оздоев.

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля.