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РИА Новости

Эксперт предрек успех экспорта беспилотников, задействованных в СВО

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Оператор беспилотных летательных аппаратов
Оператор беспилотных летательных аппаратов.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Эксперт Федутинов: применяемые в СВО БПЛА имеют наилучшие шансы завоевать рынок

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Наибольшие шансы получить в самое ближайшее время экспортные паспорта имеют беспилотники, которые хорошо зарекомендовали себя во время специальной военной операции, заявил РИА Новости эксперт в области беспилотных систем, главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил РИА Новости, что в 2024 году новые российские образцы оружия и военной техники получат разрешения на экспорт, в том числе это касается беспилотников. В 2023 году разрешительные экспортные документы получили около 30 образцов продукции военного назначения.

"Логично предположить, что к беспилотным системам, которые могут получить паспорт экспортного облика и в ближайшем будущем пополнить перечни продукции военного назначения, демонстрируемой Россией на зарубежных военных мероприятиях, в первую очередь могут относиться те системы, которые неплохо проявили себя на фронтах СВО", - сказал Федутинов.

По его словам, прежде всего это барражирующие боеприпасы различного класса. Успех "Ланцета" подтолкнул его создателей к дальнейшему совершенствованию своих беспилотников-камикадзе, создавших в его развитие системы "Изделие 53" и "Изделие 54", которые могут быть конкурентоспособными на внешнем рынке. Также идея была подхвачена другими коллективами разработчиков – в зоне СВО действуют несколько десятков моделей дронов-камикадзе и FPV-дронов.

Кроме того, отметил эксперт, можно говорить и о том, что интерес могут представлять беспилотники, ведущие не только видовую разведку, но также способные выполнять наведение высокоточных боеприпасов ствольной и реактивной артиллерии.

"Эти задачи в зоне СВО очень востребованы, и создание здесь отработанных беспилотных систем, например, таких, как новые версии дронов семейства "Орлан", работающих в одном информационном контуре с ударными средствами, улучшает перспективы для последующих экспортных поставок", - сказал эксперт.

Он также считает, что имеется потенциал для развития транспортных беспилотных систем для обеспечения военной логистики – оперативной доставки боеприпасов, провизии, медикаментов. При должном понимании военными открывающихся с применением транспортных дронов возможностей здесь могут быть совершен рывок в развитии - сформирован пул разработчиков с компетенциями, которые будут востребованы как на рынке техники военного назначения, так и на гражданском рынке, полагает эксперт.

"В целом же можно отметить, что российские разработчики систем БЛА продолжают активно совершенствовать свои разработки на основе боевого опыта, что дает им шанс выйти на рынок со зрелыми конкурентоспособными решениями, преодолев за короткий временной промежуток тот путь, который другие фирмы в условиях мирного времени проходят за годы", - сказал Федутинов.

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Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
БПЛА
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