На факультете мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) создан новый военный аналитический центр - Институт мировой военной экономики и стратегии, директором которого стал бывший командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России адмирал в отставке Сергей Иосифович Авакянц. Сетевой ресурс НИУ ВШЭ "Вышка.Главное" опубликовал интервью директора Института мировой военной экономики и стратегии.

Сергей Авакянц © Высшая школа экономики

Институт мировой военной экономики и стратегии, созданный на факультете мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, будет изучать и анализировать политическую и экономическую стратегию и функционирование военно-промышленного комплекса разных стран. О работе нового подразделения новостная служба "Вышка.Главное" поговорила с его директором, адмиралом в отставке Сергеем Иосифовичем Авакянцем.

- Когда и у кого появилась идея создания Института мировой военной экономики и стратегии?

- Около года назад она родилась у научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики Вышки Сергея Караганова. Некоторое время он шлифовал идею, и сейчас она реализуется. Факультет мировой экономики и мировой политики идею поддержал и многое сделал, чтобы институт вовремя открылся, создал все условия для работы, сформировал штатную структуру института. Сейчас декан факультета Анастасия Лихачева обращает большое внимание на работу института и помогает налаживать его деятельность.

- Почему, по вашему мнению, его решили создать в нынешней ситуации?

- Потому, что Россия, заявив о суверенных правах и выбрав путь независимого развития, вступила в длительный период противоборства с коллективным Западом, возглавляемым США. Мы находимся в состоянии глобальной войны с коллективным Западом. Она идет в экономике, политике, дипломатии и информационной сфере. Можно сказать, что началось движение от гегемонии одной державы к многополярному и справедливому миру, который будет построен, но создание такого мира не будет быстрым. Период его формирования будет длительным. Новая ситуация требует новых подходов, новой стратегии политико-дипломатической, военно-экономической и собственно военной.

- Название института предполагает широкий спектр исследований. Какие направления будут приоритетными?

- Назову четыре, которые мы считаем основными. Первое - новое видение стратегического сдерживания и новая роль ядерного оружия как одного из инструментов сдерживания.

Второе - влияние длительного противоборства и военных действий на жизнь общества и настроения в нем.

Третье - взаимодействие России со странами мирового большинства при складывающейся международной обстановке с учетом тенденций развития международных отношений.

И, наконец, четвертое - анализ военно-политической обстановки в Центральной Азии, проблематика взаимоотношений между странами региона, перспектива решений потенциальных конфликтов и роль и место России в Центральной Азии в создании благоприятной обстановки для нашей страны и государств региона.

- Можете ли сейчас выделить ключевые темы внутри направлений?

- Важнейшая тема - роль ядерного оружия в стратегическом сдерживании. Более конкретная тема в военно-экономическом анализе - пути реформирования и создания более эффективных систем военно-промышленных комплексов в различных странах мира. Также важно изучить влияние войны на морально-психологическое состояние общества, социальные институты. Еще одна важная проблема, требующая детального изучения, - создание эффективных военно-политических союзов со странами мирового большинства, пути построения стратегического взаимодействия с этими государствами.

Что касается Центральной Азии, то особое внимание будет уделено изучению роли России в регионе и разработке рекомендаций по налаживанию взаимовыгодных связей и развитию военно-политического сотрудничества с конкретными странами региона - Узбекистаном, Казахстаном, Ираном, Афганистаном и другими.

- Опыт каких российских и зарубежных исследовательских центров в избранной области вам представляется наиболее полезным?

- За рубежом существует много центров по исследованию ВПК и глобальных стратегий. Для нас прежде всего интересны выводы соответствующих центров США, Китая, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Ирана, Индии, Пакистана, Японии. Мы получаем таким образом определенный статистический и аналитический материал и представление о видении этими странами существующих проблем, а это, в свою очередь, позволяет выстраивать собственную работу и сделать правильные выводы, как строить отношения с тем или иным государством и формировать свою стратегию по отношению к странам, их коалициям и союзам.

- С кем из российских и, возможно, иностранных коллег вы хотели бы наладить взаимодействие?

- Это прежде всего Китайский фонд стратегических и международных исследований и аналогичные институты и центры в Индии, Турции, Азербайджане, Саудовской Аравии, ОАЭ, Пакистане, Узбекистане.

- Как вы планируете комплектовать кадры нового института? Будет ли преимущество у бывших военных?

- Главным образом мы хотели бы привлечь к работе в институте сотрудников Вышки, которые уже работают на разных факультетах, планируем также приглашать представителей академий Министерства обороны (Академия Генштаба, Академия Сухопутных войск, Военный университет). Для выполнения конкретных исследовательских задач будем привлекать специалистов из других университетов и научных центров.

- Кто, по вашему мнению, будет главным потребителем вашей работы?

- Если работа будет эффективной и успешной, то разработанные нами продукты будут востребованы в МИДе, Министерстве обороны, в их учебных центрах. Мы планируем взаимодействовать с "Ростехом", "Росатомом". Любая госструктура, заинтересованная в качественной аналитике, сможет получить наш интеллектуальный продукт. Мы также намерены наладить сотрудничество на договорной основе с частными компаниями, обеспечивая им корпоративную экспертизу и оценивая риски в том или ином регионе.

- Предполагается ли использовать научную работу в учебном процессе университета и планируете ли вы привлекать к ней студентов?

- Мы уже привлекаем студентов нашего факультета. Наша задача - не только дать определенные знания и комплексное понимание определенных проблем большой стратегии и военной экономики, но и сформировать качества гражданина и патриота.

В штатной структуре института утвержден центр образовательных программ, который уже в этом году начнет внедрять новую специализацию для магистратуры и расширять линейку курсов для бакалавриата.

- С какими подразделениями Вышки вы намереваетесь установить наиболее тесные контакты?

- Мы планируем взаимодействовать с различными факультетами университета: социальных, экономических, гуманитарных наук, факультетом права, Военным учебным центром для проведения междисциплинарных исследований.

- Как у вас, кадрового военного, прошла адаптация в университете?

- Любого военного учат адаптироваться к любой, даже самой экстремальной ситуации. В НИУ ВШЭ создана исключительно благоприятная обстановка для работы, поэтому адаптация проходит легко и комфортно, никаких проблем у меня в этом плане нет.

- Расскажите, пожалуйста, немного о себе, своей службе на флоте, можете ли назвать свое хобби?

- Первые 22 года жизни я провел в Севастополе, там же я окончил военно-морское училище, затем 25 лет служил на надводных кораблях Северного флота, в том числе командовал ракетным крейсером "Маршал Устинов". За время службы я окончил Военно-морскую академию и Академию Генерального штаба, а с 2007 года служил на Тихоокеанском флоте, которым командовал в течение 12 лет.

Вне службы я очень люблю оперу, стараюсь много читать. Во Владивостоке благодаря Валерию Гергиеву была создана сцена Мариинского театра. Я был рад, что нам удавалось выкроить время, чтобы приобщиться к самым высоким образцам оперного искусства и балета.