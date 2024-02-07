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ЦАМТО

Республика Корея передаст Кении вертолеты MD-500

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MD-500E
Вертолет MD-500E. Источник: airliners.net.

ЦАМТО, 5 февраля. Власти Республики Корея передают Кении 16 снятых с вооружения легких вертолетов MD-500 для применения в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций (ООН).

Как сообщает Defenceweb.co.za со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея, первые шесть вертолетов уже сняты с хранения и отправлены в США для проведения восстановления и ремонта по договоренности с Государственным департаментом США.

В МНО Республики Корея пояснили, что вертолеты планируется передать Кении, как только будет выполнено техническое обслуживание. Предполагается, что Кения направит вертолетное подразделение в состав миротворческих сил ООН.

По заявлению МНО РК, ранее США пообещали поддержку в техническом обслуживании и доставке 16 вертолетов, которые Республика Корея обязалась передать Кении на министерской встрече ООН по миротворческим операциям в Сеуле в 2021 году.

Передача вертолетов соответствует намерениям властей Республики Корея внести свой вклад в содействие миру и безопасности в преддверии занятия места непостоянного члена Совета Безопасности в период 2024-2025 годов.

Правительство Республики Корея планирует сотрудничать с США и ООН для быстрой передачи оставшихся 10 вертолетов.

Компания Korean Air собрала по лицензии около 280 вертолетов MD-500 в период с 1976 по 1984 гг. Они будут заменены новой техникой, включая легкий вооруженный вертолет LAH компании Korea Aerospace Industries (KAI). Ожидается, что первые образцы данного вертолета будут поставлены в этом году.

Вооруженные силы Кении уже эксплуатируют вертолеты MD-500 (40 вертолетов этого типа были поставлены США в период с 1980 по 1985 гг. с 2100 ракетами TOW). Недавно они были дополнены шестью новыми MD-530F, поставленными из США в декабре 2019 года. Они были приобретены для оказания помощи в операциях по поддержке миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM).

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Кения
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