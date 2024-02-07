В Болгарии заявили о готовности предоставить Украине вооружение за компенсацию

Эти средства София могла бы использовать для перевооружения армии, сообщил министр обороны Тодор Тагарев

СОФИЯ, 5 февраля. /ТАСС/. Болгария может предоставить Украине дополнительное вооружение в обмен на компенсацию. Об этом в интервью телеканалу BTV сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

"Мы предоставили несколько пакетов помощи, необходимой Украине, и сейчас у нас нет излишков военного оборудования для передачи, но мы можем предоставить ей необходимую технику на базе солидной компенсации, которую могли бы выплатить различные фонды, уже работающие в союзных странах, - сказал Тагарев. - Эти дополнительные средства мы могли бы использовать для перевооружения нашей армии. Речь идет о сотнях миллионов долларов, это серьезные внебюджетные средства, которые можно будет использовать для нужд нашей армии".

"Безопасность Европы и Украины тесно связаны, поэтому помощь Украине - это инвестиции в нашу безопасность", - подчеркнул Тагарев, отметив, что именно в таком контексте министры обороны стран НАТО обсуждают складывающуюся ситуацию.

Министр сообщил, что работает с союзниками, в частности с США, по вопросу размещения на территории Болгарии систем противовоздушной обороны и береговой охраны. Он подчеркнул, что отношения с США имеют для Болгарии стратегическое значение.