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Путин распорядился представить предложения стимулирования спроса на робототехнику

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Робототехнические решения
Робототехнические решения.
Источник изображения: DALL-E

Ранее Президент уже говорил, что эта отрасль недостаточно развита

Президент России Владимир Путин выдал правительству распоряжение представить предложения о дополнительных мерах по стимулированию спроса на робототехнические решения отечественного производства.

Представить предложения о дополнительных мерах, направленных на стимулирование спроса на российские робототехнические решения, в том числе на мобильных роботов, — говорится в поручении.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин был назначен ответственным за выполнение поручения. Срок исполнения поручения завершится 30 марта 2024 года.

В декабре на Владимир Путин заявлял, что робототехника в стране пока «не развита так, как нужно, так, как требует жизнь, как требует экономика».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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