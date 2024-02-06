Тысячу отечественных базовых станций 5G планируется произвести в 2025 году

Чернышенко: внедрение отечественных базовых станций 5G начнется с 2025 года

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Внедрение отечественных базовых станций 5G начнется с 2025 года, что позволит начать внедрение в городах-миллионниках, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В рамках него (направления дорожной карты "Современные и перспективные сети мобильной связи". — Прим. ред.) в 2025 году запланировано производство отечественных базовых станций в количестве тысяча штук, что позволит приступить к внедрению сетей 5G в городах-миллионниках", — рассказал зампред правительства.

По его словам, развертывание сетей 5G на отечественных базовых станциях должно начаться с 2026-го в крупных городах России. Разработка идет в рамках "дорожной карты" направления "Современные и перспективные сети мобильной связи" на период до 2030 года.

В августе прошлого года опубликовали проект стратегии развития связи в России. В нем сказано, что до 2035 года во всех городах с населением от ста тысяч человек развернут сети 5G на отечественном оборудовании. В ноябре глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал, что до марта 2024-го министерство планирует определиться с моделью распределения частот "цифрового дивиденда" для развития сетей 5G, пока есть два варианта: проведение аукциона либо передача частот госкомпаниям, которые обеспечат их совместное использование мобильными операторами.

"Цифровой дивиденд" — это диапазон частот 470-790 мегагерц, который остался за аналоговым телевидением после перехода на "цифру" в 2019 году. По распоряжению президента Владимира Путина перераспределение частот, использовавшихся для аналогового вещания тех каналов, которые вошли в мультиплексы, может осуществляться только по согласованию с вещателями.