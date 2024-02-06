Войти
Техкульт

Представлен гибридный турбореактивный дрон, развивающий скорость 480 км/ч

122
0
0

WaveAerospace Huntress II

Базирующаяся в штате Коннектикут компания WaveAerospace представила самый быстрый в мире беспилотник нового поколения — квадрокоптер с мощной турбиной в центральной части, развивающий рекордную скорость, которая не зависит от погодных условий.

Huntress II — это внушительных размеров летательный аппарат длинной 4 м (по диагонали от одного несущего винта к другому), массой до 50 кг (в зависимости от количества топлива) и максимальным взлетным весом 165 кг. Беспилотник может перевозить значительную полезную нагрузку в пяти внутренних отсеках и в четырех навесных контейнерах. Время подготовки Huntress II к запуску — полторы минуты. Он может взлетать с моря, с суши, борта самолета с высоты до 6000 м и находиться в воздухе до двух часов. Операторы могут управлять дроном в режиме реального времени с помощью видеокамеры на расстоянии до 30 км. После взлета беспилотник зависает, как квадрокоптер. При запуске реактивной турбины он изменяет конфигурацию полета, превращаясь, по сути, в реактивный самолет, управляемый рулями на рычагах винта или путем изменения вектора тяги. Максимальная скорость в реактивном режиме — около 485 км/ч. Huntress II способен противостоять порывам ветра до 115 км/ч и летать при температурах от -35 до +55 °C. Перспективным беспилотником наверняка заинтересуются военные и поисково-спасательные службы.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Похожие новости
02.11.2023
Шойгу поручил учитывать опыт применения БПЛА при подготовке их операторов
22.08.2022
"Ростех" представил новый электродвигатель для беспилотников
02.06.2021
Серые зоны противостояния государств
13.01.2020
Удар ракеты "Кинжал" по морской цели показали на видео
02.08.2018
Поставки вооружений из "президентского ряда" взяли под особый контроль
25.12.2015
Минобороны РФ: новый зенитный артиллерийский комплекс разрабатывается в РФ
28.08.2012
Двигатели для новых российских беспилотников могут закупить за рубежом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 01:35
  • 59042
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.02 22:29
  • 3
Ростех принял решение доработать многоцелевую управляемую ракету «Изделие 305»
  • 05.02 21:50
  • 1
«Настоящая дружба»: кто оказался хитрее украинцы или казахи
  • 05.02 20:10
  • 2
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 05.02 06:51
  • 3
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 04.02 18:06
  • 29
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)
  • 04.02 10:01
  • 396
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.02 21:11
  • 249
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 13:47
  • 3
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 03.02 13:36
  • 2
СВО и Пятая колонна
  • 03.02 08:10
  • 1
Приближается горячая Третья мировая война?
  • 03.02 03:56
  • 1
Steadfast Defender-2024: подготовка к войне
  • 02.02 15:27
  • 1
Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим до середины февраля