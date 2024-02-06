Представлен гибридный турбореактивный дрон, развивающий скорость 480 км/ч

WaveAerospace Huntress II

Базирующаяся в штате Коннектикут компания WaveAerospace представила самый быстрый в мире беспилотник нового поколения — квадрокоптер с мощной турбиной в центральной части, развивающий рекордную скорость, которая не зависит от погодных условий.

Huntress II — это внушительных размеров летательный аппарат длинной 4 м (по диагонали от одного несущего винта к другому), массой до 50 кг (в зависимости от количества топлива) и максимальным взлетным весом 165 кг. Беспилотник может перевозить значительную полезную нагрузку в пяти внутренних отсеках и в четырех навесных контейнерах. Время подготовки Huntress II к запуску — полторы минуты. Он может взлетать с моря, с суши, борта самолета с высоты до 6000 м и находиться в воздухе до двух часов. Операторы могут управлять дроном в режиме реального времени с помощью видеокамеры на расстоянии до 30 км. После взлета беспилотник зависает, как квадрокоптер. При запуске реактивной турбины он изменяет конфигурацию полета, превращаясь, по сути, в реактивный самолет, управляемый рулями на рычагах винта или путем изменения вектора тяги. Максимальная скорость в реактивном режиме — около 485 км/ч. Huntress II способен противостоять порывам ветра до 115 км/ч и летать при температурах от -35 до +55 °C. Перспективным беспилотником наверняка заинтересуются военные и поисково-спасательные службы.

Александр Агеев