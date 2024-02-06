Американские военные разрабатывают собственный экраноплан грузоподъемностью 100 тонн

Liberty Lifter

Дочерняя компания Boeing — Aurora Fligth Sciences представила обновленную версию дизайна тяжелого транспортного экраноплана Liberty Lifter, который она разрабатывает по заказу агентства DARPA с 2022 года. В соответствии с проектом, он сможет перевозить полезный груз весом до 100 тонн при дальности полета 12000 км.

Liberty Lifter в настоящее время находится на стадии предварительного проектирования. Особое внимание разработчики уделяют снижению рисков при сборке, запуске и полетах опытного прототипа. Для этого из новых материалов создаются полномасштабные фрагменты будущего летательного аппарата — в частности, фюзеляжа.

Liberty Lifter

Кроме того, компания уже построила тестовые модели для водных испытаний в буксировочном бассейне и разрабатывает датчики для обнаружения и прогнозирования высоты волн, чтобы избежать проблем при полетах во время шторма. Последние изменения коснулись хвостового оперения — Т-образное конструкторы решили заменить Пи-образным, что позволит разместить в кормовой части грузовой отсек и сделать конструкцию более эффективной. Ожидается, что Liberty Lifter взлетит в 2028 году.

Александр Агеев