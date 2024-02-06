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Техкульт

Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок

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Digity Artus

Немецкая компания Digity запустила в продажу промышленный экзоскелет Artus. Он предназначен для защиты пальцев рук при механической работе от избыточных нагрузок и других повреждений. Это универсальное устройство, которое работает в пассивном режиме, как разновидность высокотехнологичной узкоспециализированной брони.

Приложение силы для нажатия тугих кнопок на промышленном оборудовании порождает противодействие, которое заставляет пальцы неестественно выгибаться в обратную сторону. Сухожилия и другие ткани в суставах блокируют это действие, поглощая нагрузку. Она невелика, но при регулярном повторении создает чрезмерный эффект, что приводит к различным травмам и постепенной деградации суставов.

Digity Artus

Artus представляет собой насадки на пальцы, которые состоят из трех сегментов с шарнирным сочленением DigiLocks. Сегменты изготовлены из нейлона, соединения — из нержавеющей стали и полимеров. Они не стесняют движения пальцев, но принимают на себя нагрузку и не позволяют суставам изгибаться сверх меры. Нижняя часть сегментов в области подушечек пальцев покрыта материалом DigiSkin на основе полимерной пены. Он устойчив к механическим повреждениям, но позволяет сохранять тактильный контакт с предметами, что важно при работе с мелкими деталями. Стоимость комплекта Artus составляет $109.

Александр Мартыненко

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Оригинал публикации
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Страны
Германия
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