Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок

Digity Artus

Немецкая компания Digity запустила в продажу промышленный экзоскелет Artus. Он предназначен для защиты пальцев рук при механической работе от избыточных нагрузок и других повреждений. Это универсальное устройство, которое работает в пассивном режиме, как разновидность высокотехнологичной узкоспециализированной брони.

Приложение силы для нажатия тугих кнопок на промышленном оборудовании порождает противодействие, которое заставляет пальцы неестественно выгибаться в обратную сторону. Сухожилия и другие ткани в суставах блокируют это действие, поглощая нагрузку. Она невелика, но при регулярном повторении создает чрезмерный эффект, что приводит к различным травмам и постепенной деградации суставов.

Digity Artus

Artus представляет собой насадки на пальцы, которые состоят из трех сегментов с шарнирным сочленением DigiLocks. Сегменты изготовлены из нейлона, соединения — из нержавеющей стали и полимеров. Они не стесняют движения пальцев, но принимают на себя нагрузку и не позволяют суставам изгибаться сверх меры. Нижняя часть сегментов в области подушечек пальцев покрыта материалом DigiSkin на основе полимерной пены. Он устойчив к механическим повреждениям, но позволяет сохранять тактильный контакт с предметами, что важно при работе с мелкими деталями. Стоимость комплекта Artus составляет $109.

Александр Мартыненко