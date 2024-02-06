«Яндекс» стал российской компанией

Эксперты объяснили важность сохранения «Яндекса» в российской юрисдикции

Нидерландская Yandex N.V. договорилась о продаже российского бизнеса консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. Сумма сделки составит 475 млрд рублей, которая будет выплачена в два этапа. Основными владельцами «Яндекса» станут его менеджеры. Почему для России было принципиально важно сохранить этот актив в своей юрисдикции и к каким последствиям данная сделка приведет в будущем?

Нидерландская Yandex N.V. объявила о достижении договоренности по продаже российского бизнеса консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. Сумма сделки составит 475 млрд рублей. Параметры договоренностей учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов нерезидентами о дисконте не менее 50% к рынку.

Сделка по продаже пройдет в два этапа, сообщает РБК. На первом будет продан контрольный пакет акций "Яндекса" (около 68%) примерно за 230 млрд рублей и до 67,8 млн экономических акций Yandex N.V. Денежная часть будет выплачена в юанях. Предполагается, что первый этап завершится в первой половине года.

В результате сделки головной компанией вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) "Яндекс". До 31 июля 2024 года нидерландская компания должна сменить название и прекратить использовать бренды российского бизнеса, сообщается в пресс-релизе "Яндекса".

Основными владельцами компании будут ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса", их точный состав неизвестен. Другими пайщиками станут структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария "Инфинитум" Павла Прасса, группы "Лукойл" и предпринимателя Александра Рязанова. Доли не уточняются.

Генеральным директором компании останется Артем Савиновский. "Яндекс" сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. Кроме того, "Яндекс" предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

В компании отмечают, что продолжат развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.

Примечательно, что средневзвешенная рыночная капитализация Yandex N.V. составила порядка 10,2 млрд долларов (918 млрд рублей), а активы, включенные в сделку, генерировали больше 95% выручки группы за девять месяцев 2023 года, передает "Интерфакс".

В Кремле приветствовали достижение сделки. "Конечно, для нас важно, чтобы компания продолжала свою работу в этой сфере. В этой связи можно приветствовать договоренность о продаже, которую достигли акционеры. Главным владельцем останется российский менеджмент компании", – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Эксперты также отмечают, что

сохранение "Яндекса" в российской юрисдикции позитивно скажется как на самой компании, так и на развитии отечественного IT-сектора.

"Яндекс" – одна из старейших российских компаний, известная на весь мир своими разработками, проектами, традициями. Процесс реструктуризации был непростым, но в итоге сторонам удалось прийти к соглашению", – отметил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".

Особенностью сделки он называет сохранение управленческой команды "Яндекса". "Отмечу, что компанией будет управлять ее менеджмент. С этой целью создан "Фонд менеджеров". Это очень важное и верное решение для компании. Российский "Яндекс" останется частной, независимой, публичной компанией", – подчеркнул собеседник.

Также удалось учесть интересы инвесторов, добавил Плуготаренко. "Новой головной компанией станет МКАО "Яндекс". Она сохранит все активы группы, которые приносят 95% выручки. Учитывая, какой рост бизнеса "Яндекс" показывает последнее время, уверен, что привлекательность компании на Московской бирже сохранится. Тем более что компания всегда была прозрачна перед инвесторами и учитывала их интересы", – заметил эксперт.

Кроме того, российский "Яндекс" сохранит все технологии, инновации, сервисы для граждан и бизнеса, продолжил собеседник. "Будут развиваться ИИ, поисковые, городские, развлекательные сервисы. Я убежден, "Яндекс" сможет успешно расти в России и конкурировать с зарубежными платформами и технологиями. Скоро мы увидим новые успехи компании", – заявил Плуготаренко.

"Сделка свидетельствует о завершении долгого периода неопределенности в истории "Яндекса". Теперь стало понятно, что компанией продолжат руководить ее старые менеджеры, ставшие совладельцами бизнеса. Это люди, которые хорошо известны в профессиональном сообществе, в том числе на международном уровне", – добавляет Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.

"В результате сделки "Яндекс" остался независимой компанией. В дальнейшем данный статус позволит ей продолжать свою деятельность за рубежом. Кроме того, в ее руководстве нет людей, на которых были бы наложены санкции. Это также положительно повлияет на проекты корпорации за пределами России", – отмечает собеседник.

"Сохранение "Яндекса" в российской юрисдикции поможет как самой компании, так и нашим гражданам. Предприятие является одной из самых динамично развивающихся IT-корпораций в мире. Там разрабатываются технологии, которые будут определять образ будущего. В частности, ведутся исследования в области беспилотного транспорта, а также искусственного интеллекта и нейросетей", – подчеркивает он.

"Дальнейшая работа "Яндекса" в России позитивно скажется и на развитии IT-отрасли в стране. Организации необходимо обучить множество специалистов, которые останутся у нас в стране и в дальнейшем станут ее технологической элитой. Это позволит нам уверенно находиться в топе государств с развитой информационной отраслью", – резюмировал Кирьянов.

"Мы имеем дело с одной из важнейших российских компаний в IT-секторе.

"Яндекс" владеет сервисами такси и доставки, поисковиком, онлайн-магазинами. Кроме того, корпорация является крупным налогоплательщиком, поэтому ее сохранение было важно для отечественной экономики", – сказал Герман Клименко, основатель компаний Liveinternet и MediaMetrics, бывший советник президента России по вопросам развития интернета.

"Из-за санкций и расхождений внутри команды необходимо было разделить Yandex N.V. и "Яндекс". Но чем крупнее компания, тем сложнее проходит разъединение. Поэтому данный процесс занял очень длительное время. Вероятно, это одна из сложнейших юридических сделок в России", – отмечает он.

"Для того чтобы сделка состоялась, было необходимо согласовать множество деталей. Во-первых, разделить активы и разработки между ее участниками, так как Yandex N.V. наверняка хотела получить свою долю. Кроме того, для достижения договоренности надо было определить стоимость компании, сроки и суммы выплат, а также итоговую форму владения корпорацией", – подчеркивает собеседник.

"Для самого "Яндекса" сохранение в российской юрисдикции важно по нескольким причинам.

Во-первых, это облегчает работу с большими данными, так как она предполагает тесное сотрудничество с государством. Кроме того, завершение процесса разъединения привлечет внимание инвесторов", – акцентирует эксперт.

"Также важно понимать, что для IT-компании очень важны ее сотрудники. "Яндекс" – это в первую очередь не железо, а мозги. Именно сотрудники во многом определяют принадлежность компании к нашей стране. Поэтому очень важно привлекать россиян на работу в этом секторе, а рост корпорации вполне может обеспечить занятость населения в будущем", – резюмировал Клименко.

Олег Исайченко