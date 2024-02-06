Швейцарская газета: Американские власти требуют от Зеленского уволить главкома ВСУ Залужного

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О том, что у Владимира Зеленского личный конфликт с главкомом ВСУ Валерием Залужным, в связи с чем президент Украины уже давно хочет снять того с должности, неоднократно писали различные СМИ.

Между тем авторы статьи в швейцарской ежедневной газете Le Temps утверждают, что на отстранении Залужного от командования украинской армией настаивают именно американские власти. Журналисты в своем материале ссылаются на некий неназванный источник в Минобороны Украины, который утверждает, что якобы лично слышал, как высокопоставленные военные из США называли главкома ВСУ «серьезной проблемой».

Собеседник издания пояснил, что в Пентагоне винят Залужного в том, что провалилось контрнаступление ВСУ и сейчас у украинской армии большие трудности. Якобы главком недооценил возможности ВС РФ к обороне, не запросил необходимого количества вооружения и не делал ставку на технологическое оружие.

В любой другой стране за эти упущения было бы наказание в виде увольнения

- заявил источник газеты.

Кроме того, он добавил, что именно главнокомандующий украинской армией сегодня является причиной, по которой Вашингтон не торопится выделять помощь Киеву.

В свою очередь, журналисты Le Temps пишут, что Залужный также может быть проблемой и для украинского президента из-за своей бескомпромиссной позиции касательно переговоров с Россией. По мнению авторов статьи, Владимир Зеленский более склонен к достижению дипломатического урегулирования, чем главком ВСУ (откуда такая информация, а как же "10 пунктов формулы мира Зеленского"? - прим. ВО). В итоге, как считают эксперты, если Киев планирует идти на переговоры с Москвой, то у украинского президента нет других вариантов, кроме, как расстаться со своим главнокомандующим.