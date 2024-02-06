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Военное обозрение

«Возможный ответ на учения НАТО»: Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские маневры

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Фрегат ВМС Ирана
Фрегат ВМС Ирана.
Источник изображения: © AP Photo / Ebrahim Norouzi

Россия, Китай и Иран демонстрируют углубление сотрудничества в военной сфере. Иранская сторона публикует информацию о том, что корабли флотов трёх стран готовятся к проведению совместных военно-морских учений.

Агентство «Мехр Ньюс», ссылающееся на главкома иранскими ВМС контр-адмирала Шахрама Ирани, сообщает, что совместные российско-китайско-иранские учения начнутся в ближайшие недели.

Ирани сообщил об этом в ходе выступления на иранской военно-морской базе в Манджиле, неподалёку от побережья Каспийского моря.

Иранский контр-адмирал заявил о том, что к участию в военно-морских маневрах приглашены и некоторые другие страны. Пока нет данных, о каких именно странах идёт речь. Однако в сети уже появились предположения о том, что в той или иной мере в совместных маневрах может принять участие Саудовская Аравия или (и) ОАЭ. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Учения военно-морских флотов РФ, КНР и Ирана в предыдущий раз проводились около года назад - в марте 2023-го. Тогда маневры выполнялись в северной части Индийского океана и вызвали бурное обсуждение в США и среди американских сателлитов.

Запланированные учения эксперты уже называют возможным военно-морским ответом масштабным маневрам НАТО.

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Страны
Индия
Иран
Китай
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
США
Проекты
NATO
Военные учения
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