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Военное обозрение

Вице-премьер РФ: Россия за три года выделит 100 млрд на развитие и производство беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

Очевидно, что конфликт на Украине кардинально отличается от других крупных военных противостояний, которые происходили в прошлом. В первую очередь, как уже неединожды писали многие эксперты, одним из самых эффективных вооружений в ходе российской СВО, повлиявшим на расклад на поле боя, оказались беспилотники.

В частности, в СМИ регулярно появляются сообщения об эффективном уничтожении танков и другой бронетехники противника с помощью наших дронов-камикадзе «Ланцет». В то же время огромную лепту в поражение военных объектов ВСУ вносят БПЛА «Герань-2».

Впрочем, беспилотники, несомненно, являются и бесценным инструментом для ведения разведки.

На фоне вышесказанного, крайне важным выглядит заявление, сделанное вице-премьером РФ Денисом Мантуровым в ходе выставки World Defense Show 2024 (Эр-Рияд).

Так, со слов главы Минпромторга, в течение трех лет в России на производство дронов будет выделено порядка 100 млрд рублей.

Очень широкая номенклатура, если мы говорим про FPV-дроны, то речь идет о сотнях тысяч, а что касается тяжелых авиационных беспилотных систем, то это десятки

- заявил российский чиновник.

Стоит добавить, что на Украине также нацелены на массовое производство БПЛА. В командовании ВСУ считают, что дроны смогут решить проблему с дефицитом боеприпасов. Между тем там признают, что развернуть серийное производство крупными партиями на территории страны сегодня не получится.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БПЛА
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