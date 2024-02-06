Вице-премьер РФ: Россия за три года выделит 100 млрд на развитие и производство беспилотников

Источник изображения: topwar.ru
Очевидно, что конфликт на Украине кардинально отличается от других крупных военных противостояний, которые происходили в прошлом. В первую очередь, как уже неединожды писали многие эксперты, одним из самых эффективных вооружений в ходе российской СВО, повлиявшим на расклад на поле боя, оказались беспилотники.
В частности, в СМИ регулярно появляются сообщения об эффективном уничтожении танков и другой бронетехники противника с помощью наших дронов-камикадзе «Ланцет». В то же время огромную лепту в поражение военных объектов ВСУ вносят БПЛА «Герань-2».
Впрочем, беспилотники, несомненно, являются и бесценным инструментом для ведения разведки.
На фоне вышесказанного, крайне важным выглядит заявление, сделанное вице-премьером РФ Денисом Мантуровым в ходе выставки World Defense Show 2024 (Эр-Рияд).
Так, со слов главы Минпромторга, в течение трех лет в России на производство дронов будет выделено порядка 100 млрд рублей.
- заявил российский чиновник.
Стоит добавить, что на Украине также нацелены на массовое производство БПЛА. В командовании ВСУ считают, что дроны смогут решить проблему с дефицитом боеприпасов. Между тем там признают, что развернуть серийное производство крупными партиями на территории страны сегодня не получится.