Войти
ТАСС

Постпред Эстонии считает, что страны НАТО не отдадут все боеприпасы Украине

118
0
0
Полученные вооруженными силами Украины американские 155-мм кассетные артиллерийские снаряды М864, июль 2023 года
Полученные вооруженными силами Украины американские 155-мм кассетные артиллерийские снаряды М864, июль 2023 года.
Источник изображения: социальные сети

Наличие у них запасов предусмотрено оборонными планами альянса, добавил Юри Луйк

ВИЛЬНЮС, 5 февраля. /ТАСС/. Страны, помогающие Украине, не отдадут все свои боеприпасы, поскольку наличие у них запасов предусмотрено оборонными планами альянса. Такое мнение выразил в интервью порталу гостелерадио Эстонии ERR постпред балтийской республики при НАТО Юри Луйк.

"Собственные запасы ни в коем случае не будут розданы в полном объеме из-за определенных оборонных нормативов НАТО", - приводит ERR слова политика. "Страны альянса должны хранить эти боеприпасы на своих складах, их отдавать нельзя", - добавил он.

"Мы также покупаем боеприпасы у третьих стран, производители которых не разрешают передавать свои снаряды Киеву. Поэтому эти снаряды будут использованы странами Евросоюза, чтобы заполнить недостаток, а произведенные в Европе будут переданы Украине", - отметил Луйк.

1 февраля главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе призвали ускорить поставки боеприпасов и ракет Украине. В декларации мероприятия говорится, что лидеры ЕС вновь отложили - как минимум до март - принятие решения о расширении Европейского фонда мира для увеличения поставок оружия Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Эстония
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
17.05.2023
Запад поддержал Украину, но всему есть предел
28.01.2022
НАТО обвинила Германию в предательской лояльности к России
16.07.2019
Sddeutsche Zeitung (Германия): через пять лет после крымского кризиса востребованы новые стратегии
15.09.2017
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
14.09.2017
Командующий ЗВО: число учений западных стран у границ РФ постоянно растет
08.06.2015
Сложная простота военных расходов
22.05.2015
Депутат: Киеву нужно развивать свой ВПК, а не просить оружие у Запада
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 01:35
  • 59042
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.02 22:29
  • 3
Ростех принял решение доработать многоцелевую управляемую ракету «Изделие 305»
  • 05.02 21:50
  • 1
«Настоящая дружба»: кто оказался хитрее украинцы или казахи
  • 05.02 20:10
  • 2
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 05.02 06:51
  • 3
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 04.02 18:06
  • 29
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)
  • 04.02 10:01
  • 396
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.02 21:11
  • 249
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 13:47
  • 3
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 03.02 13:36
  • 2
СВО и Пятая колонна
  • 03.02 08:10
  • 1
Приближается горячая Третья мировая война?
  • 03.02 03:56
  • 1
Steadfast Defender-2024: подготовка к войне
  • 02.02 15:27
  • 1
Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим до середины февраля