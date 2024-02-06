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Известия.ru

Винтовка Чукавина получила улучшенный оптический прицел

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Новый оптический прицел, произведенный Новосибирским приборостроительным заводом, получила снайперская винтовка Чукавина (СВЧ). Об этом 5 февраля сообщается на сайте концерна «Калашников».

Отмечается, что изделие уже успешно прошло государственные испытания.

«Оптический панкратический прицел средней кратности предназначен для обнаружения и ведения прицельной стрельбы из снайперской винтовки в различных условиях фоноцелевой обстановки в светлое время суток», — пояснили в холдинге.

Новый прицел обладает современными техническими и эксплуатационными характеристиками. В частности, он более эргономичен, имеет большую кратность и меньший вес, а также богатый комплект поставки.

По словам главного конструктора АО «Концерн «Калашников» Сергея Уржумцева, новое изделие улучшит качество и точность стрельбы из СВЧ.

В конце декабря прошлого года первые серийные образцы СВЧ поступили в подразделения Российской армии. Данное оружие создавалось на замену знаменитой снайперской винтовке Драгунова, оно имеет улучшенные характеристики и более высокую точность.

СВЧ начали разрабатывать в 2016 году и впервые показали годом позже на военно-техническом форуме «Армия». С 2021-го некоторое количество СВЧ передавалось в армию для опытной эксплуатации. На вооружение ее поставили в мае 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
НПЗ
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