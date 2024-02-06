Постпред: РФ ответит на размещение ядерного оружия США в Британии

Постпред Гатилов: РФ отреагирует, если США разместят ядерное оружие в Британии

МОСКВА, 5 февраля/ Радио Sputnik. Россия будет вынуждена отреагировать, если подтвердятся данные о планах США разместить ядерное оружие в Великобритании, заявил постоянный представитель России при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Речь, возможно, идет о расконсервации авиабазы с американским ядерным оружием в Великобритании. Поговаривают и о возможности направления ядерного оружия в государства Прибалтики, в Польшу. Все это создает напряженную обстановку. Мы отслеживаем то, как идет развитие в этом направлении. Разумеется, если это так, Россия будет вынуждена на это соответствующим образом реагировать", – цитирует Гатилова РИА Новости.

Британская газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона писала, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, потому что "угроза со стороны России возрастает".

На британской авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк планируется разместить ядерные боеголовки, в три раза превышающие по мощности бомбу, сброшенную на Хиросиму, говорится в публикации.

Ранее радио Sputnik рассказало о процессе обновления ядерной триады России.