Постпред: РФ ответит на размещение ядерного оружия США в Британии

Постпред Гатилов: РФ отреагирует, если США разместят ядерное оружие в Британии
МОСКВА, 5 февраля/ Радио Sputnik. Россия будет вынуждена отреагировать, если подтвердятся данные о планах США разместить ядерное оружие в Великобритании, заявил постоянный представитель России при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Британская газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона писала, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, потому что "угроза со стороны России возрастает".
На британской авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк планируется разместить ядерные боеголовки, в три раза превышающие по мощности бомбу, сброшенную на Хиросиму, говорится в публикации.
Ранее радио Sputnik рассказало о процессе обновления ядерной триады России.