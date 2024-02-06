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ТАСС

Фрегат Севфлота "Адмирал Касатонов" вышел на учения в Баренцево море

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Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов"
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов".
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

На последующих этапах выхода в море фрегат также выполнит артиллерийские и зенитные стрельбы по морским и воздушным целям, отметили в пресс-службе флота

МУРМАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" вышел в Баренцево море для отработки противоподводной обороны корабля, учений по противовоздушной и противолодочной обороне, а также практических стрельб. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" вышел в Баренцево море, где экипажу его предстоит отработать ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля, таких как организация противоподводной диверсионной обороны корабля на незащищенном рейде с профилактическим гранатометанием, выполнить стрельбу по плавающей мине. Экипаж фрегата отработает боевую и повседневную организацию, проведет ряд корабельных учений, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на последующих этапах выхода в море фрегат также выполнит артиллерийские и зенитные стрельбы по морским и воздушным целям.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, несущими на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" построен на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Он был зачислен в состав флота в июле 2020 года В марте 2023 года экипаж фрегата завершил дальний поход, продолжавшийся более 420 суток, в ходе которого выполнялись задачи в составе группировки ВМФ РФ в Средиземном море и решались задачи стратегического сдерживания. 

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Страны
Россия
Компании
Северная верфь
Проекты
2020-й год
22350
Военные учения
ГЗЛА
СФ
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