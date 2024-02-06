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ТАСС

Минобороны Молдавии опровергло сообщения о размещении F-16 для Украины

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Истребитель F-16 ВВС Румынии.
Истребитель F-16 ВВС Румынии.
Источник изображения: defence-blog.com

В Telegram-каналах ранее появилась информация о том, что истребители будут размещены на военном аэродроме молдавской армии Маркулешть недалеко от города Бельцы

КИШИНЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии опровергли сообщения в СМИ, что истребители F-16, которые передадут Украине, будут размещены на военном аэродроме молдавской армии Маркулешть недалеко от города Бельцы. Об этом сообщило молдавское издание Noi со ссылкой на министерство обороны республики.

"В последние дни в онлайн-пространстве, особенно в Telegram-каналах, появилось множество дезинформационных сообщений провокационного характера, в которых фигурирует оборонное ведомство. Согласно некоторым из них, министерство обороны одобрило размещение самолетов F-16, принадлежащих Украине, на Маркулештском аэродроме, а также что Республика Молдова готовит украинских солдат к вторжению в приднестровский регион. Мы категорически опровергаем эти ложные сообщения, направленные на нагнетание страха в обществе. Мы призываем граждан проявлять бдительность и получать информацию только из официальных источников", - заявила пресс-секретарь Минобороны республики Алла Дьякону.

Ранее президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский выразил обеспокоенность растущими поставками западных вооружений в Молдавию. С критикой решения властей увеличить военные расходы на фоне беспрецедентного кризиса в экономике выступил бывший президент Молдавии Игорь Додон, другие молдавские политики.

В Молдавии с лета 2022 года проходят протесты оппозиции, которая требует отставки президента Майи Санду, досрочных выборов в парламент. Их участники обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом, катастрофическим падением уровня жизни, стремительным ростом цен, подвергают критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, а также рост военных расходов.

Власти Молдавии, в конституции которой закреплен нейтралитет, в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до 1 523 млн леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% от ВВП. Санду заявила, что США, ЕС и НАТО увеличили помощь для укрепления обороноспособности республики. На эти цели обещано выделить более €40 млн. По данным Минобороны, молдавская армия уже получает легкое стрелковое оружие, также планируются поставки современных мобильных платформ, средств связи и беспилотников. 

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