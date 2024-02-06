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ТАСС

Борисов: эскизный проект Российской орбитальной станции соответствует требованиям

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Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Генеральный директор Роскосмоса отметил, что полномасштабные работы по строительству станции начнутся уже в 2024 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Эскизный проект перспективной Российской орбитальной станции соответствует всем требованиям, есть возможность двигаться дальше, рассказал в беседе с экипажем российского сегмента Международной космической станции (МКС) глава Роскосмоса Юрий Борисов, запись их разговора распространила пресс-служба Роскосмоса.

"Кстати, недавно мы провели совместный НТС (научно-технический совет - прим. ТАСС) вместе с академией наук. Три часа подробно рассматривали все различные варианты. Было очень много споров, но в конце концов единогласно признали, что эскизный проект соответствует всем требованиям, есть возможность двигаться дальше", - сказал Борисов. Он напомнил, что полномасштабные работы по строительству станции начнутся уже в 2024 году.

Глава Роскосмоса выразил надежду, что текущий экипаж российского сегмента МКС посетит и перспективную станцию. "Надеюсь, что все пройдет как задумано, и надеюсь, что даже вы, может быть, в этом составе посетите уже не МКС, а Российскую орбитальную станцию, так что настраивайтесь", - сказал он.

Командир российского отряда космонавтов, спецкор ТАСС на МКС Олег Кононенко в ответ гарантировал, что космонавты всеми силами помогут в создании станции. "Однозначно примем по возвращении активнейшее участие в разработке нашей новой станции. Поможем и вам, и всем тем, кто будет создавать эту станцию", - ответил он.

Идея о создании Россией собственной орбитальной станции была озвучена в апреле 2021 года. В октябре 2023 года глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества: так, странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в создании станции.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов. По словам генерального конструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора РКК "Энергия", академика РАН Владимира Соловьева, станция может проработать на орбите полвека. 

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