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ТАСС

На Хайнане заявили, что НИУ "МЭИ" поможет развитию космонавтики в провинции

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Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэн-1" взлетает с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, Китай
Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэн-1" взлетает с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, Китай.
Источник изображения: © REUTERS, Carlos Garcia Rawlins

Как отметил мэр города Вэньчан Лю Чун, сотрудничество с университетом будет способствовать, в частности, привлечению на Хайнань востребованных специалистов

ХАЙКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Национально-исследовательский университет (НИУ) "МЭИ" поможет продвижению на Хайнане проектов по изучению космоса. Об этом заявил мэр города Вэньчан (северо-восток провинции), глава администрации местного аэрокосмического наукограда Лю Чун, комментируя основание на острове кампуса российского вуза.

"Закладка первого камня НИУ "МЭИ" открывает новую страницу в [усилении] открытости [системы] образования Хайнаня <...> и окажет важное содействие отраслевому развитию Международного аэрокосмического городка в Вэньчане", - приводит его слова информационный портал "Чжунго синьвэньван".

Как уточнил Лю Чун, сотрудничество с НИУ "МЭИ" будет способствовать привлечению на Хайнань востребованных специалистов и практическому внедрению соответствующих научно-технических разработок.

Церемония закладки первого камня НИУ "МЭИ" на Хайнане состоялась 30 января. По данным портала, инвестиции в проект оцениваются в 2,4 млрд юаней ($337 млн по текущему курсу). Площадь кампуса, на территории которого будут обучаться до 10 тыс. человек, составит 395 тыс. кв. м.

Международный аэрокосмический городок в Вэньчане был создан в октябре 2019 года, примерно через три года после запуска в эксплуатацию находящегося поблизости космодрома. Географически этот объект, площадь которого достигает 42 кв. км, состоит из двух зон, расположенных друг от друга на расстоянии примерно 15 км. Одна из них прилегает к стартовым площадкам, другая представляет собой наукоград, где на основе высокотехнологичных компаний идет формирование передового научно-промышленного кластера. 

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