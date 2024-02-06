Борисов совершил "виртуальный полет" по МКС

Генеральный директор Роскосмоса также принял пожелания по проекту Российской орбитальной станции

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов совершил "виртуальный полет" по Международной космической станции (МКС) в рамках видеозвонка с командиром российского отряда космонавтов, специальным корреспондентом ТАСС на станции Олегом Кононенко. Космонавты также направили свои рекомендации по проекту Российской орбитальной станции (РОС), они уже изучаются, рассказал Борисов в эфире "России-24".

"Я выдам секрет: один раз я тоже вместе с ним [с Кононенко] осуществил полет на МКС, правда, виртуальный. 40 минут он меня сопровождал и проводил экскурсию по всему российскому сегменту, внимательным образом обращал внимание на, скажем, те нюансы, которые целесообразно в будущем проекте исправить. Примерно 40 страниц пожеланий, замечаний было направлено космонавтами по итогам их полета, и разработчики, конструктора внимательнейшим образом изучают все эти рекомендации", - сказал Борисов.

Идея о создании Россией собственной орбитальной станции была озвучена в апреле 2021 года. На данный момент ее эскизный проект проходит экспертизу. В октябре прошлого года глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества - так, странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в создании станции.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов. По словам генерального конструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора РКК "Энергия", академика РАН Владимира Соловьева, станция может проработать на орбите полвека.