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ТАСС

País: Запад посылает Киеву сигналы о низкой вероятности возврата утраченных территорий

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Стела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь.
Источник изображения: © РИА Новости

По данным газеты, чем больше продолжается конфликт, тем сложнее союзникам Украины договориться о выделении помощи

МАДРИД, 5 февраля. /ТАСС/. Западные союзники Украины посылают Киеву сигналы о том, что считают маловероятной возможность возвращения территорий, утраченных в ходе конфликта с Россией, пишет газета El País.

По ее мнению, все чаще в США и Европе оглашают позицию, согласно которой нужно гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе, но в обмен на то, что России отойдет часть территории. Как считает издание, чем больше продолжается конфликт, тем сложнее союзникам Киева договориться о выделении ему помощи. Прежде всего, это касается США, где существуют разногласия между демократами и республиканцами относительно продолжения военной поддержки Украины.

Так, газета обратила внимание на изменение в речи президента США Джо Байдена. В декабре 2023 года американский лидер сказал, что Вашингтон продолжит поставлять вооружения Украине столько времени, сколько получится. По его словам, администрация Соединенных Штатов быстрыми темпами приближается к тому, что у нее не будет способности направлять помощь Киеву в ситуации, когда Конгресс не одобряет дополнительных бюджетных ассигнований для Украины. Раньше же Байден всегда обещал оказывать поддержку столько времени, сколько потребуется.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией. 

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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