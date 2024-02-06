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Военное обозрение

Американский адмирал: Ударные группы ВМС США смогут противостоять китайским «ракетам-уничтожителям» авианосцев

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Источник изображения: topwar.ru

Контр-адмирал ВМС США Карлос Сардиелло отверг опасения, которые в последнее время высказывались относительно того, что китайские «ракеты-уничтожители» авианосцев могут представлять серьезную угрозу военно-морскому флоту США.

Я абсолютно уверен, что наша авианосная ударная группа сможет выполнить задачу, для которой она была создана, эффективно и безопасно

— заявил журналистам Сардиелло.

Сардиелло является командующим ударной группой во главе с авианосцем «Карл Винсон». Говоря о «ракетах-уничтожителях» авианосцев, адмирал имел в виду китайские баллистические ракеты средней дальности DF-21.

По некоторым данным, за последние годы Китай удвоил свои запасы ракет DF-21 и довёл их количество как минимум до 1000 штук.

Дальность полёта ракеты составляет примерно 1800 километров.

В 2021 году Минобороны КНР заявляло, что DF-21 дадут Китаю «возможность наносить высокоточные удары с материкового Китая на большие расстояния по кораблям, включая авианосцы, в западной части Тихого океана».

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
DF-21
Проекты
Nimitz
Авианосец
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