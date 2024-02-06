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В России создадут новый гражданский самолет на базе Як-152

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Самолет Як-152
Самолет Як-152.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ОАК

На базе Як-152 планируется создать новый российский гражданский самолет. Об этом РИА Новости сообщили в компании «Яковлев».

«Наработанный опыт при создании Як-152 будет использован при формировании технического облика нового учебно-тренировочного самолета для училищ и учебных центров гражданской авиации. Технический облик будет разработан совместно с Росавиацией и потенциальными эксплуатантами», — заявили в «Яковлеве».

Хотя главным приоритетом в компании назвали обеспечение российских вузов самолетами Як-152, в «Яковлеве» не исключили возможности их поставок за границу.

В январе агентство со ссылкой на «Яковлев» сообщило, что обновленный учебно-тренировочный самолет Як-152 может получить импортозамещенную версию существующего мотора или адаптированный вертолетный двигатель ВК-650.

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Страны
Россия
Продукция
Як-152
Проекты
Военные учения
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