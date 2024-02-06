Эксперты рассказали, чем опасен тандем Су-57 и беспилотника С-70 "Охотник" (Sohu, Китай)

Soha: эксперты заявили о завершении испытаний новейшего БПЛА С-70 "Охотник"

Беспилотник С-70 "Охотник" готов к массовому производству, пишет Soha. Отмечается, что этот новейший аппарат лишь немного уступает по характеристикам Су-57, хотя и является для него ведомым. Очень скоро грозный тандем станет большой проблемой для противника.

Российский тяжелый малозаметный беспилотник реактивного типа С-70 "Охотник" вскоре официально поступит в массовое производство. Это событие знаменует собой важный прорыв в области беспилотных технологий страны. Как заявил представитель правительства Новосибирской области Сергей Сёмка, начало серийного производства тяжелого ударного БПЛА "Охотник" запланировано на вторую половину 2024 года.

На пресс-конференции Сёмка сообщил, что С-70 находится на финальной стадии испытаний и что его производство начнется во второй половине этого года. Эта новость — знак серьезного прогресса России в области беспилотных технологий, который демонстрирует решимость и возможности страны в направлении военной модернизации.

"Охотник", впервые открыто представленный в 2018 году, — это беспилотник-невидимка, построенный по схеме "летающее крыло". Его разработали в ОКБ Сухого и приравнивают к американскому X-47B. Конструкция С-70 уникальна тем, что имеет крыло со стреловидностью по передней кромке. Машина обладает высокой скрытностью и маневренностью. Кроме того, БПЛА оснащен современными системами связи и средствами радиоэлектронной борьбы, он способен выполнять различные задачи: наносить наземные удары, вести воздушный бой и проводить разведку.

Стоит упомянуть, что в процессе разработки "Охотника" учитывался опыт, полученный при создании БПЛА "Скат" (проект на данный момент приостановлен). "Скат" — это ударный малозаметный беспилотный летательный аппарат, разработку которого начало ОКБ Микояна в 2005 году. Его полноразмерный макет был впервые показан в 2007 году. Однако в техническом плане у "Ската" было множество недочетов, и военные в итоге утратили к нему интерес. В 2012 году программу и вовсе свернули, но этот беспилотник стал источником ценного опыта при разработке С-70. Российский "Охотник" — это не только результат реализации плана по созданию тяжелого беспилотного разведывательно-ударного летательного аппарата, но и символ большого скачка в развитии отечественных беспилотных технологий. При его разработке приоритетом была скрытность, поэтому его конструировали без хвоста и по схеме "летающее крыло": у аппарата нет ни вертикального, ни горизонтального оперения. С какой стороны на него ни посмотри, эффект малозаметности будет поразительным.

Аппарат С-70 производит одиночные выстрелы, обладает высокими характеристиками скрытности. Его боевая нагрузка составляет 2,8 тонны, в будущем он сможет нести различные снаряды, включая управляемые и неуправляемые бомбы. Кроме того, его планируется оснастить малыми гиперзвуковыми ракетами. Что касается корпуса, на верхней части расположены воздухозаборные клапаны ранцевого типа. В процессе разработки использовались композитные материалы, а на поверхность наносилось поглощающее покрытие, что еще больше снижает заметность аппарата. Оружейный отсек встроен в фюзеляж, края его люка и люка отсека с шасси уникальным образом зазубрены, что помогает рассеивать радарные сигналы.

На "Охотнике" установлен передовой радар с фазированной антенной решеткой, а также оптикоэлектронное инфракрасное разведывательное оборудование, имеются каналы передачи данных и спутниковая система связи. Длина фюзеляжа составляет 13,6 метра, размах крыла — 17,6 метра (по некоторым данным, 19 метров), высота — 2,8 метра. Максимальная взлетная масса беспилотника достигает 22,15 тонны, а бомбовая нагрузка — 2,8 тонны. Что касается полета, С-70 способен развивать скорость до 920-1000 км/ч, его максимальная высота полета — 10,5 тысячи метров, а дальность — 3,5 тысячи километров. Он не только обладает превосходными боевыми характеристиками и мощным ударным потенциалом, но и предназначен для выполнения самых разных задач, включая наземный и воздушный бой, а также разведку. Сейчас на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова ведется строительство еще трех прототипов этого БПЛА, — а значит, часы уже отсчитывают время до начала его серийного производства.

Кроме того, Чкаловский завод представил новую версию "Охотника" — прототип с плоским соплом в хвостовой части, это должно повысить его малозаметность. В настоящее время конструируются еще два опытных образца, а финальной моделью должен стать ударный беспилотник СК-70. Ожидается, что он поступит на вооружение в 2025-м, после завершения государственных испытаний в этом году.

По плану российской армии, "Охотник" будет эксплуатироваться совместно с истребителем Су-57. Их взаимодействие позволит не просто наносить более мощные удары, но также расширит возможности по обмену информацией и разведданными — С-70 станет преданным ведомым истребителя пятого поколения. С момента первого полета начального прототипа в сентябре 2018 года "Охотник" неоднократно испытывался в связке с Су-57. Есть даже сообщения о том, что покрытие беспилотника уже использовалось на вертикальном хвостовом оперении Су-57, что свидетельствует о тесной связи между двумя аппаратами. Первый полет модернизированного Су-57 был совершен 21 октября 2022 года и продлился 56 минут. За штурвалом был заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан. По словам представителей Объединенной авиастроительной корпорации, усовершенствованный суперкрейсер оснащен бортовым оборудованием с расширенным функционалом и искусственным интеллектом, а также инновационным радаром. Это означает, что модифицированный Су-57 будет лучше взаимодействовать с "Охотником" в тактическом плане.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что беспилотник С-70 представляет собой один из важнейших прорывов России в сфере военной модернизации. Он продемонстрировал, что страна занимает лидирующие позиции в области беспилотных технологий, а также открыл новые возможности и вызовы в развитии боевой техники и военной отрасли в целом. Запуск "Охотника" в массовое производство и его официальное принятие на вооружение позволит еще больше укрепить военную мощь России.