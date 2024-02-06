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Интерфакс-АВН

В Кремле не увидели новизны в предложениях создать военный союз в Европе без участия США

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Флаг НАТО. Архивное фото
Флаг НАТО. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Идея создания европейскими странами военного союза без участия США не нова, но до сих пор ее не удавалось реализовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Самостоятельное измерение политики безопасности, то есть именно самостоятельная идентичность в плане обеспечения собственной безопасности в ЕС обсуждается уже более десятилетия. До сих пор у европейцев ничего не получалось, до сих пор они сохраняли свои НАТО-ориентированные подходы. Эта мысль совсем не новая, и насколько нам известно, эти дебаты постоянно то оживляются, то, наоборот, уходят в пассив", - сказал Песков в понедельник журналистам, комментируя соответствующую инициативу, прозвучавшую в Германии.

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Страны
Германия
Россия
США
Проекты
Евросоюз
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