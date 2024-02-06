ВМС Филиппин ускорят процесс приобретения двух ДЭПЛ

ЦАМТО, 5 февраля. Военно-морские силы Филиппин ускорят процесс приобретения двух дизель-электрических подводных лодок, что обеспечит усиление позиций Манилы в Южно-Китайском море.

Как заявил OneNews представитель Вооруженных сил Филиппин полковник Франсель Падилья, план модернизации ВМС будет способствовать увеличению влияния Филиппин в Южно-Китайском море, стратегическом водном пути, по которому ежегодно перевозятся грузы на сумму 3 трлн. долл.

Он напомнил, что президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший утвердил третий этап ("Третий горизонт") "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин", который будет осуществляться в течение 2023-2028 гг., в размере 2 трлн. песо (35,5 млрд. долл.). В планы входит приобретение кораблей, самолетов, оборудования для наблюдения и ракетных систем для защиты морских границ. Проект приобретения подводных лодок является ядром программы модернизации.

Как уже сообщал ЦАМТО, бюджет программы приобретения двух ДЭПЛ оценивается в сумму от 80 до 110 млрд. филиппинских песо (1,4-2,0 млрд. долл.) и также включает создание базы, техническое обслуживание и обучение экипажей. Основным претендентом на поставку новых ДЭПЛ ВМС Филиппин долго считалась французская компания Naval Group, предлагающая подлодки класса "Скорпен". Тем не менее, в сентябре 2023 года свое предложение о поставке ВМС Филиппин ДЭПЛ класса S-80 представила испанская Navantia. Она оценила стоимость двух субмарин в 1,565 млрд. евро.

По словам полковника Ф.Падилья, на данный момент поступили предложения от Индии, Республики Корея, Франции и Испании. Франция предложила построить базу подводных лодок в Субике. Испания, в свою очередь, намерена создать базу в Ормоке (провинция Лейте) и предложила кредитные гарантии от испанского правительства. Канада предложила Филиппинам услуги по подготовке экипажей подводных лодок (без их поставки).