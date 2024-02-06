Вопросы производства медтехники на предприятиях ОПК РФ обсуждены в Госдуме

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Представители холдинга "Швабе" приняли участие в заседании экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при комитете Госдумы по промышленности и торговле, на котором обсуждались вопросы производства продукции медицинского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, сообщила пресс-служба компании.

"Предприятия ОПК готовы производить востребованную в стране гражданскую продукцию и удовлетворять спрос в современных медизделиях. Эти компетенции наработаны в рамках задачи по диверсификации. Сегодня наш холдинг, например, выпускает десятки наименований офтальмологического, неонатального, реанимационного и другого оборудования. Мы готовы наращивать темпы и объемы производства", - сказал генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин, слова которого приводятся в сообщении, распространённом в понедельник.

По информации пресс-службы, на заседании выступил заместитель генерального директора "Швабе" Лев Борисов, который рассказал о возможностях российского медицинского приборостроения и отметил роль научных учреждений в разработке новых продуктов.

"Спикер озвучил ряд предложений, направленных на поддержку российских производителей. В частности, одна из инициатив касалась более тщательного проведения оценки медицинской продукции. Данная экспертиза проводится для того, чтобы удостовериться в том, что изделия произведены на территории страны из отечественных материалов, сырья и комплектующих. Так исключается возможность продвигать на рынке продукцию иностранного производства, позиционируя её как российскую", - сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что в числе предложений было создание единой базы производителей комплектующих изделий и упрощение порядка внесения медтехники отечественного производства в Реестр промышленной продукции.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отмечает, что стоит задача "не только достичь технологической независимости в этой сфере, но и перейти к технологическому лидерству в медицине и фармацевтике". "И здесь чрезвычайно важно на пути от разработки до серийного производства устранить выявленные "подводные камни", - сказал Гутенев, которого цитирует пресс-служба.

Он сообщил, что Минфином России разработан законопроект, предусматривающий масштабные изменения в законодательстве о государственных и муниципальных закупках, в том числе упразднение механизма "квотирования" и введение принципа "второй лишний".