МНО Литвы передало новый пакет военной помощи Украине

ЦАМТО, 5 февраля. МНО Литвы 2 февраля сообщило, ВС Украины переданы "тысячи" выстрелов к 84-мм ручным противотанковым гранатометам "Карл Густав" и систем дистанционного подрыва RISE-1.

По заявлению МНО Литвы, министерство оказывает военную помощь Украине на постоянной основе. В частности, в ноябре 2023 года Литва передала две пусковые установки ЗРК NASAMS, а в декабре был передан пакет военной помощи, включавший миллион патронов для стрелкового оружия и зимнее снаряжение.

По оценке министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса, помощь Украине является инвестированием в собственную безопасность Литвы.

Пока неизвестно, боеприпасы для какой версии гранатомета "Карл Густав" переданы ВС Украины. Последняя версия 84-мм ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав" M4 отличается существенно сниженным весом. Масса M4 – 6,7 кг, длина – менее 1 м. Гранатомет обеспечивает пуск четырех типов противотанковых гранат, четырех типов многоцелевых гранат для поражения транспортных средств, зданий и сооружений, трех типов боеприпасов для поражения живой силы противника, а также дымовых и осветительных гранат. Дальность стрельбы составляет от 300 до 1300 м.

RISE-1 представляет собой разработанную литовской компанией RSI Europe интеллектуальную дистанционную систему инициирования взрыва. Как заявлено, система универсальна и может использоваться для решения широкого спектра задач, включая минирование районов, подрыв объектов различных типов, создание инженерных заграждений, организацию засад, обезвреживание СВУ, неразорвавшихся боеприпасов и т.д. Кроме того, систему можно использовать в горнодобывающей промышленности и для сноса зданий.

Система RISE-1, управляемая приложением на базе ОС Android, удобна и проста в эксплуатации. Она легко адаптируется в соответствии с требованиями заказчика. Система позволяет дистанционно подрывать заряды на расстоянии до 25 км (в зоне прямой радиовидимости). Это расстояние можно существенно увеличить при использовании ретранслятора. Система поддерживает до 50 детонаторов и обладает высокой устойчивостью к электронному взлому.