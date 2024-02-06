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Нет равных. Российский суперкрейсер Су-57М утер нос конкурентам (Military Watch Magazine, США)

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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости Андрей Катаев

MWM: Су-57М с новым двигателем будет летать на скорости 2 Маха без форсажа

Истребитель Су-57М побил собственный рекорд, пишет MWM. С новым двигателем дальность полета станет еще больше, хотя равных этой машине и так не было. Теперь эта Су-57М будет летать на суперкрейсерской скорости без форсажа.

С 2025 года ВВС России начнет принимать на вооружение усовершенствованный вариант истребителя пятого поколения Су-57М, который, как сообщалось в октябре 2022 года, проходил летные испытания и теперь получит новый двигатель АЛ-51Ф.

Несмотря на то, что российская истребительная авиация зачастую задерживается по срокам с вводом новых систем в строй, Су-57М почти наверняка начнет поставляться не позднее 2027 года. Хотя многое о возможностях нового двигателя для Су-57 остается неизвестным, последние сообщения из российских источников указывают на то, что АЛ-51Ф позволит истребителю летать в крейсерском режиме без использования форсажных камер не только на сверхзвуковой (суперкрейсерской) скорости, но и на скоростях 2 и более Маха.

Единственным тактическим боевым самолетом, способным развивать скорость свыше 2 Махов, является перехватчик МиГ-31 "Фоксхаунд", но для этого ему необходимо задействовать форсажные камеры. Способность Су-57 обходиться без форсажа позволяет реагировать на угрозы и проводить патрулирование гораздо быстрее без ущерба для дальности полета. Дело в том, что при использовании форсажных камер значительно повышается расход топлива, что сильно ограничивает длительность и дальность полета на сверхзвуковых скоростях для большинства истребителей.

В настоящее время единственным серийным истребителем пятого поколения, способным летать на суперкрейсерской скорости, является китайский самолет J-20. Хотя и ему это удается лишь при низких сверхзвуковых скоростях, немного превышающих 1 Мах. Американский F-35 не может летать на сверхзвуке без применения форсажа.

Двигатель АЛ-51Ф, известный на стадии разработки как "Сатурн-30", по названию фирмы, отвечавшей за программу компании "ОЭК-Сатурн", представляет собой вторую попытку России создать двигатель пятого поколения после многообещающего АЛ-41Ф, который достиг готовности к серийному производству, но был признан слишком дорогостоящим для истребителя МиГ 1.42, под который его делали. Стоимость Су-57 примерно в два раза ниже, чем у МиГ 1.42, да и сам двигатель АЛ-51Ф, как сообщалось, отличается более низкими затратами на производство и эксплуатацию.

Новый двигатель хорошо оптимизирован для работы в режиме "стелс" и оснащен соплом с управляемыми створками для уменьшения его радиолокационной заметности. По некоторым оценкам, его тяга будет примерно на 8% выше, чем у ближайшего американского конкурента F-22 — самолета F119, однако его основным преимуществом, как ожидается, станет гораздо меньшая потребность в обслуживании и возможность трехмерного управления вектором тяги для повышения маневренности на малых скоростях. Хотя дальность полета Су-57 уже и так более чем в два раза превышает дальность полета его американских конкурентов F-35 и F-22, силовая установка АЛ-51Ф еще больше увеличит этот показатель российского самолета — почти на 10%.

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Продукция
F-22
F-35
F119
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АЛ-41Ф
МиГ-31
ПАК ФА
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